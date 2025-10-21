Thứ Ba, 21/10/2025
Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản

Hoàng Bách 21/10/2025 15:25

Ngày 21/10, bà Sanae Takaichi đã chính thức được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này. Sự kiện không chỉ phá vỡ "rào cản vô hình" trong một xã hội vốn do nam giới chiếm ưu thế, mà còn báo hiệu một sự chuyển dịch sang đường lối cứng rắn hơn của nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Screenshot 2025-10-21 151600
Bà Takaichi cùng các nhà lập pháp trước khi bỏ phiếu tại Hạ viện ở Tokyo ngày 21/10. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, trong phiên họp tại Hạ viện ngày 21/10, bà Sanae Takaichi đã giành được 237 phiếu bầu, vượt qua mốc đa số tối thiểu 233/465 phiếu cần thiết để trở thành Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản.

Trước đó, chiến thắng của bà đã gần như được đảm bảo sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của bà đạt được thỏa thuận liên minh với đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin), một đảng cánh hữu.

Sự kiện này diễn ra sau khi Thủ tướng Shigeru Ishiba tuyên bố từ chức vào ngày 7/9, kết thúc nhiệm kỳ 386 ngày đầy biến động. Đáng chú ý, bà Takaichi sẽ là thủ tướng thứ tư của Nhật Bản chỉ trong vòng 5 năm, cho thấy sự biến động trên chính trường nước này thời gian qua.

Nội các mới và những ưu tiên hàng đầu

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chánh văn phòng Nội các sắp tới Minoru Kihara đã công bố danh sách Nội các mới của bà Takaichi. Các vị trí chủ chốt bao gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi; Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Yoshimasa Hayashi; Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama (trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Nhật Bản); Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ryosei Akazawa; Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi; Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Minoru Kiuchi; Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kimi Onoda.

Phát biểu trên đài truyền hình NHK, Tổng thư ký LDP Shunichi Suzuki nhấn mạnh: "Nhiệm vụ cấp bách nhất sẽ là giải quyết lạm phát và tình trạng giá cả tăng cao. Đây sẽ là ưu tiên số một của chúng tôi". Ông cho biết tân Thủ tướng sẽ sớm công bố một gói kinh tế và ngân sách bổ sung để giải quyết các vấn đề này.

Chuyển dịch sang cánh hữu

Việc bà Takaichi, một chính trị gia theo đường lối bảo thủ cứng rắn, lên nắm quyền cùng liên minh mới với đảng Ishin được cho là sẽ đưa Nhật Bản sang một hướng đi quyết đoán hơn. Cả bà Takaichi và đảng Ishin đều có chung quan điểm về việc sửa đổi hiến pháp hòa bình, tăng cường quốc phòng để đối phó với các thách thức trong khu vực và áp đặt các biện pháp kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn.

Bà Takaichi, người từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, là người ủng hộ mạnh mẽ các chính sách kích thích kinh tế "Abenomics" của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Bà chủ trương tăng chi tiêu công, cắt giảm thuế và khẳng định lại vai trò của chính phủ đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Tuy nhiên, liên minh LDP-Ishin hiện chỉ có 231 ghế tại Hạ viện, thiếu 2 ghế để đạt được thế đa số. Điều này đồng nghĩa bà Takaichi sẽ phải tìm kiếm sự thỏa hiệp và ủng hộ từ các đảng đối lập khác để có thể thông qua các dự luật quan trọng trong tương lai.

Phản ứng của thị trường và quốc tế

Thị trường tài chính Nhật Bản đã có phản ứng tích cực trước thông tin này. Chỉ số Nikkei 225 tiếp tục đà tăng kỷ lục, có thời điểm tăng 1,5% lên 49.930,90 điểm. Tuy nhiên, đồng yen Nhật lại có xu hướng giảm nhẹ so với đồng USD, giao dịch ở mức 151,18 yen/USD.

Các nhà phân tích cho rằng việc bầu ra thủ tướng mới đã loại bỏ một yếu tố bất ổn chính trị trong ngắn hạn. Ông Kerry Craig, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại J.P. Morgan Asset Management, nhận định: "Nhật Bản dường như đang đứng trên một nền tảng vững chắc hơn".

Về mặt ngoại giao, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass đã gửi lời chúc mừng bà Takaichi trên mạng xã hội X, khẳng định: "Đây là một liên minh đang tiến về phía trước".

Bà Sanae Takaichi dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới vào lúc 22h00 tối nay (giờ Tokyo) để công bố các định hướng chính sách của chính phủ.

