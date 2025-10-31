Bà Trương Ngọc Ánh, cựu chủ tịch BĐS Đất Rồng, bị bắt tạm giam Bà Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, bị bắt với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng nghìn lượng vàng và hàng chục tỷ đồng khi còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Đất Rồng.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Ánh là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

Quyết định khởi tố và bắt tạm giam được đưa ra sau khi cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo từ chính Công ty Đất Rồng về các dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của bà Ánh trong thời gian điều hành doanh nghiệp.

Cáo buộc liên quan đến các dự án bất động sản

Theo hồ sơ điều tra, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do bà Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông Phạm (quốc tịch Ireland) góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản.

Bà Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trong đó, riêng dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ), ông Phạm đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng). Hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008 quy định dự án phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ngay trước khi ký hợp đồng, bà Trương Ngọc Ánh cùng một cá nhân khác là ông Nguyễn (61 tuổi) đã tự đứng tên ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng. Dù mới thanh toán 3.000 lượng vàng, bà Ánh bị cáo buộc đã hạch toán vào sổ sách công ty là đã chi 4.458 lượng, có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Sai phạm trong xử lý tiền đền bù

Một tình tiết đáng chú ý là vào tháng 12/2007, UBND TP HCM đã ra quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho bà Trương Ngọc Ánh và ông Nguyễn.

Theo cáo buộc, bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không báo cáo hay hạch toán vào sổ sách công ty.

Bà Trương Ngọc Ánh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an TP HCM

Ngoài ra, bà Trương Ngọc Ánh còn bị cho là đã lợi dụng quyền hạn, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập các bút toán giả và làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thông tin về bà Trương Ngọc Ánh

Bà Trương Ngọc Ánh được biết đến rộng rãi trong vai trò diễn viên với các bộ phim nổi tiếng như "Đồng tiền xương máu", "Áo lụa Hà Đông". Bà bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 16 tuổi và từng đăng quang Miss New Model International năm 1998. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, bà tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, ca sĩ.

Những năm gần đây, bà chuyển hướng sang sản xuất phim với các tác phẩm như "Hương Ga", "Truy Sát". Bà cũng từng là giám khảo tại một số liên hoan phim quốc tế và giữ vai trò chủ tịch Miss Earth Việt Nam 2023.

* Tên người liên quan đã thay đổi