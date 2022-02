Ba vụ cháy trong đêm Giao thừa

Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 00h10’ ngày 1/2/2022, cháy ki- ốt bán hoa tươi trên Đại lộ Lênin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.



Khu vực bị cháy là khu vực lán tạm của ki- ốt, thiệt hại không đáng kể.

Vụ thứ ba là cháy nhà dân tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương. Khu vực cháy là cửa hàng tạp hóa.



Rất may các vụ cháy đều được người dân phát hiện sớm, lực lượng chữa cháy tại chỗ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An có mặt và chữa cháy kịp thời, không gây cháy lan sang các khu vực lân cận.