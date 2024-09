Kinh tế BAC A BANK giảm lãi vay, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi Chung tay tháo gỡ khó khăn, tái thiết cuộc sống sau bão lũ, BAC A BANK triển khai gói vay với lãi suất hấp dẫn, linh hoạt, hỗ trợ khách hàng sớm ổn định, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Lãi vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng vùng bão lũ

Gói tín dụng quy mô 500 tỷ đồng được Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai, áp dụng đối với khách hàng cá nhân đang cư trú hoặc có địa điểm kinh doanh tại các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vừa qua. Mục đích nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động kinh doanh.

Điểm hấp dẫn của chương trình này, là khách hàng có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi tái thiết lại cuộc sống sau bão lũ với đa dạng mục đích: Từ đầu tư cho hoạt động sản xuất; trồng, chăm sóc cây công nghiệp, nông nghiệp, đến vay tiêu dùng, mua ô tô, mua bất động sản hoặc xây, sửa nhà…

Nếu có nhu cầu vay trung, dài hạn, khách hàng được hỗ trợ lãi suất chỉ từ 4,9%/năm; thời gian hưởng ưu đãi tối đa lên tới 9 tháng. Bên cạnh đó, BAC A BANK cũng áp dụng lãi suất siêu cạnh tranh cho các khoản vay ngắn hạn, với biên độ chỉ từ 0,9%/năm so với lãi suất cơ sở sản phẩm, giúp người dân linh hoạt sử dụng vốn theo nhu cầu, khẩn trương khắc phục hậu quả về tài sản khi cơn bão đi qua.

Chương trình ưu đãi, hỗ trơ khách hàng chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Ảnh: BAB

Song song với đó, đối với các khoản vay hiện hữu, tùy vào mức độ thiệt hại do bão số 3 gây ra, BAC A BANK sẽ áp dụng các biện pháp hỗ trợ miễn giảm lãi vay, giãn nợ, cơ cấu lại nợ vay… phù hợp.

Kéo dài từ 21/09/2024 đến hết 21/03/2025, với hạn mức 500 tỷ đồng, chương trình ưu đãi lần này thể hiện sự đồng hành, chung tay sát cánh kịp thời của ngân hàng với các khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh trong giai đoạn khó khăn.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã chịu ảnh hưởng của bão Yagi cần bổ sung vốn để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạm ứng chi phí lương, nhân công hay đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định…, BAC A BANK giảm lãi suất cho vay 1,5%/năm so với lãi suất hiện hành đối với các khoản vay mới; và giảm tối đa 1%/năm so với lãi suất đang áp dụng đối với các khoản vay hiện hữu.

Cán bộ công nhân viên BAC A BANK tại quầy giao dịch của Ngân hàng. Ảnh: BAB

Quy mô gói tín dụng lên tới 1.000 tỷ đồng, mức cho vay tối đa 100% phương án, ân hạn trả nợ gốc, lãi đối với các khoản vay trung dài hạn hoặc phương án đầu tư xây dựng, linh hoạt hình thức cho vay và phương thức trả nợ... Có thể nói, các giải pháp của BAC A BANK thực sự là nguồn trợ lực lớn, thiết thực giúp các doanh nghiệp vững vàng sau bão lũ. Chương trình được triển khai từ 20/09/2024 đến hết ngày 20/03/2025.

Chung tay đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn

Trước đó, ngay khi cơn bão số 3 đi qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã nhanh chóng có những hành động hỗ trợ đến đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão Yagi như: Ủng hộ 2 tỷ đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phối hợp với Tập đoàn TH, thông qua Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao 1 tỷ đồng và 30.000 sản phẩm TH hỗ trợ người dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả của thiên tai…

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng được tổ chức vào tháng 9/2024 vừa qua, BAC A BANK - thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, đã trao tặng 50 căn nhà và 2 điểm trường gồm: Điểm trường TH & THCS xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Điểm trường Nà Lẹng, PTDTBT Tiểu học Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây tiếp tục là một hoạt động hỗ trợ thiết thực của BAC A BANK dành cho đồng bào vùng lũ, sát cánh cùng người dân sớm ổn định đời sống, tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cán bộ nhân viên BAC A BANK chung tay ủng hộ bà con vùng bão lũ khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống sau bão Yagi. Ảnh: BAB

Cũng trong Lễ kỷ niệm này, BAC A BANK chính thức phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão Yagi, kêu gọi toàn hệ thống chung tay giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại nặng nề. Truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong thiên tai đã được xây dựng và phát huy từ những ngày đầu tiên thành lập, xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của người lãnh đạo và các thế hệ cán bộ nhân viên BAC A BANK.

Với gói tín dụng ưu đãi cùng chính sách giảm lãi suất lần này, BAC A BANK bày tỏ mong muốn hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hoá chi phí, có thêm nguồn lực để sớm vượt qua khó khăn, đồng thời cam kết trách nhiệm với cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đúng với một trong năm giá trị cốt lõi “Vì con người” mà ngân hàng kiên tâm theo đuổi trong suốt hành trình 30 năm qua.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách hàng vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828.