Kinh tế BAC A BANK: Lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” Ngày 14/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã được xướng tên trong hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” của Giải thưởng HR Asia Awards (HRAA). Đây là năm thứ ba liên tiếp, BAC A BANK được vinh danh ở giải thưởng uy tín này.

Minh chứng rõ nét cho chiến lược nhân sự “Vì con người”

Lễ trao giải năm nay mang chủ đề “Multi-Generation Synergy – Sức mạnh đa thế hệ”, tôn vinh những tổ chức biết kết nối và phát huy tối đa năng lực của tập thể đa dạng về độ tuổi, trải nghiệm và xuất thân, đồng thời thích ứng nhanh trước những biến động của thị trường.

Để được lựa chọn, các doanh nghiệp phải trải qua quy trình đánh giá khắt khe gồm khảo sát độc lập theo mô hình T.E.A.M, nghiên cứu uy tín thương hiệu tuyển dụng và phỏng vấn lãnh đạo cấp cao.

Năm thứ ba liên tiếp BAC A BANK được HR Asia Awards (HRAA) vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á. Ảnh: BAB



Với BAC A BANK, giải thưởng lần này là minh chứng rõ nét cho chiến lược nhân sự “Vì con người” đã được duy trì xuyên suốt hơn 3 thập kỷ.

Trong hành trình ấy, ngân hàng luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi quyết định phát triển, xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, chú trọng phát triển năng lực qua các chương trình đào tạo liên tục, đồng thời gìn giữ một môi trường làm việc nhân văn dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Tiên phong, chuyên nghiệp, đáng tin cậy, cải tiến không ngừng và vì con người.

Theo ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK: Thành quả hôm nay được hình thành từ 3 yếu tố cốt lõi là triết lý phát triển bền vững gắn liền với lợi ích cộng đồng; một môi trường làm việc nhân văn, nơi mỗi cá nhân được tôn trọng và tạo cơ hội phát triển toàn diện; cùng một văn hóa kỷ luật – sáng tạo – tận tâm đã thấm sâu vào từng hành động của tập thể.

Ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc, đại diện ngân hàng TMCP Bắc Á nhận Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”. Ảnh: BAB



“ Mỗi giải thưởng là một sự xác nhận rằng, định hướng nhân sự của chúng tôi đáp ứng tốt cả nhu cầu chuyên môn lẫn đời sống tinh thần của người lao động. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì và cải thiện không ngừng. Ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK

Kiên định, nhân văn và hướng đến phát triển bền vững

Ở BAC A BANK, sự chăm sóc chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những dòng quy định trên văn bản. Từ những ngày đầu, ngân hàng đã coi đây là một phần trong “DNA” của mình, không ngừng mở rộng và nâng cấp các chương trình phúc lợi, từ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ đời sống, đến việc tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, gắn kết. Mỗi nhân viên được xem như một thành viên trong đại gia đình, và sự trưởng thành của họ chính là thước đo thành công của tổ chức.

Ngoài giải thưởng chính, BAC A BANK lần thứ hai liên tiếp nhận trọn bộ 3 giải thưởng đặc biệt của HRAA. Ảnh: BAB



Song song với đó, BAC A BANK cũng nuôi dưỡng một môi trường đa dạng và hòa nhập, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe, mọi khác biệt về giới tính, tuổi tác, vùng miền hay xuất thân đều được tôn trọng và coi là tài sản quý. Văn hóa này không chỉ củng cố sự đoàn kết nội bộ mà còn khơi dậy sức sáng tạo, khả năng thích ứng của toàn bộ hệ thống.

Đặc biệt, ngân hàng luôn kiên định với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc bền vững, thông qua việc số hóa quy trình, áp dụng năng lượng xanh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hiệu quả được thể hiện bằng những con số cụ thể: Tỷ lệ nghỉ việc giảm, mức độ hài lòng tăng và năng suất lao động cải thiện rõ rệt.

Việc lần thứ ba liên tiếp được vinh danh tại HR Asia Awards là sự khẳng định uy tín và minh chứng cho một chiến lược nhân sự kiên định, nhân văn và hướng đến sự phát triển bền vững – nơi mỗi con người đều được trân trọng, phát huy và cùng nhau kiến tạo giá trị lâu dài của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Không chỉ giữ vững hạng mục chính, BAC A BANK còn lần thứ hai liên tiếp nhận trọn bộ 3 giải thưởng đặc biệt:

* HR Asia - Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) Awards - Chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập nổi bật

* HR Asia - Sustainable Workplace Awards - Môi Trường Làm Việc Bền Vững

* HR Asia - Most Caring Company Awards - Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời.