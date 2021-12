BAC A BANK: Thêm một điểm trường cho các em nhỏ vùng cao

Nghĩa cử cao đẹp từ BAC A BANK

Với tổng giá trị 500 triệu đồng, điểm trường có hai phòng học mới tổng diện tích 80m2, cùng với đó là các công trình nhà vệ sinh, sân chơi và tường rào khang trang.

Bản Chang là điểm trường khó khăn nhất trong bốn điểm trường của Trường Mầm non Quảng Ngần. Trong khi đó, Quảng Ngần cũng là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang với 90% dân số là người dân tộc Dao, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 18 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, bản Chang và nhiều bản khác trong xã vẫn chưa có điện lưới và sóng điện thoại. Không đủ phòng, năm học 2019-2020, các em học sinh mầm non của điểm Bản Chang phải học nhờ tại phòng học vốn đã chật chội của khối tiểu học cách đó vài trăm mét.

Trước tình cảm và sự giúp đỡ đó, UBND huyện Vị Xuyên cũng đã quyết định đối ứng thêm 250 triệu đồng để có đủ kinh phí xây dựng công trình kiên cố, giúp các em học sinh mầm non được học trong các phòng học đạt tiêu chuẩn.

Đại diện Đoàn thanh niên BAC A BANK tặng quà cho các em học sinh mầm non trong ngày khánh thành. Ảnh: PV

Không giấu nổi niềm xúc động, chị Phàn Thị Sầu (25 tuổi), một người dân ở thôn Bản Chang, có cậu con trai 3 tuổi đang học tại trường mầm non nói: "Phòng học trước của các con lụp xụp lắm. Những ngày mưa to, gió lớn, tôi không dám cho con đi học vì sợ nguy hiểm, phòng học không đảm bảo an toàn. Nay nhìn thấy điểm trường mới khang trang đẹp đẽ, chúng tôi vui và yên tâm lắm. Đây là niềm mơ ước từ lâu của bà con dân bản, nay đã thành hiện thực rồi”.

