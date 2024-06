‏BAC A BANK tiếp tục được vinh danh 'Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024'

Đây là lần thứ 5 BAC A BANK được xướng tên ở giải thưởng này, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cũng như cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

‏Chương trình Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động thực hiện từ năm 2014 đến nay. ‏

‏Từ hồ sơ đăng ký tham dự của hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước gửi về, qua 3 vòng sơ tuyển, chấm điểm và hiệp y với những tiêu chí khắt khe, Ban tổ chức Bảng xếp hạng năm 2024 đã chọn ra 67 doanh nghiệp trên cả nước có nhiều đóng góp nổi bật trong việc cải thiện môi trường làm việc và tăng cường phúc lợi cho người lao động.‏

‏Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam‏‏ ‏‏nhấn mạnh: “Người lao động luôn là tài sản, là vốn quý nhất của doanh nghiệp. Việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo sức mạnh nội lực của doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện mọi kế hoạch, tầm nhìn, sứ mệnh của mình.‏

‏Một doanh nghiệp muốn phát triển và thành công, rất cần những người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo, hăng say lao động, hết mình vì doanh nghiệp. Những phẩm chất và đòi hỏi đó được hình thành từ nỗ lực của từng người lao động, từ gia đình, trường học, từ môi trường xã hội, trong đó nhân tố doanh nghiệp - những người dẫn dắt, và tổ chức Công đoàn - những người đồng hành có vai trò quan trọng”.‏

‏‏Nhận thức sâu sắc rằng nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã tích cực xây dựng một mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. BAC A BANK tự hào là đơn vị có chế độ phúc lợi lao động tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn tăng trưởng, các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm được đảm bảo, tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, đoàn kết, gắn bó cho cán bộ, nhân viên.‏

‏Ngoài việc đảm bảo các quyền lợi cơ bản, BAC A BANK còn đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Ngân hàng thường xuyên tổ chức các chương trình nghỉ mát, dã ngoại và các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo ra một môi trường làm việc năng động, gắn kết và sáng tạo. Tổ chức các buổi hội thảo, khóa học kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo chuyên sâu để giúp người lao động nâng cao kỹ năng và phát triển sự nghiệp. ‏

‏Năm 2024, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập BAC A BANK (17/9/1994-17/9/2024), Ngân hàng đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ BAC A BANK - 30 năm Tâm sáng vươn xa, Hội thao (bóng đá, bóng bàn, cầu lông, tennis…) ở 3 miền Bắc - Trung - Nam; các Cuộc thi Sáng kiến, Cuộc thi Nghiệp vụ, Cuộc thi Sáng tác, Nét đẹp BAC A BANK… cũng tưng bừng được tổ chức khắp toàn hàng, thu hút đông đảo cán bộ, nhân viên tham gia. ‏

‏Mục tiêu của các chương trình này đã đạt được ngay từ khâu tập luyện tại đơn vị, đó là tạo bầu không khí tập thể gắn kết, gắn giải trí, gắn việc kiểm tra các hoạt động chuyên môn với việc xây dựng văn hóa tập thể tại mỗi đơn vị BAC A BANK trên toàn hệ thống. Từ đó, nâng cao giá trị đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, nhân viên, tạo điểm nhấn thương hiệu đối với khách hàng và công chúng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập BAC A BANK. ‏

‏Thông qua các cuộc thi này, củng cố hình ảnh một ngân hàng đa năng, hiện đại, phát triển mạnh mẽ với triết lý kinh doanh “Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp”. Đồng thời, xây dựng niềm tự hào đối với thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể cán bộ, nhân viên ngân hàng. ‏

Với những kết quả đạt được trong việc chăm lo đời sống người lao động và quản trị nguồn nhân lực, BAC A BANK đã vinh dự 5 lần được vinh danh tại chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với VCCI, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức dưới sự chủ trì của Báo Lao động. Ngân hàng cũng được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" và "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất" tại lễ trao giải HR Asia - Best Companies to Work for in Asia cùng rất nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.