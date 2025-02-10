Kinh tế BAC A BANK: Triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền, giúp doanh nghiệp ngành Thi công xây lắp tự tin bứt phá Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng doanh nghiệp ngành Thi công. Với mong muốn mang đến giải pháp ưu việt và toàn diện, đáp ứng các nhu cầu tài chính của khách hàng, chương trình kéo dài từ nay đến hết năm 2025, giúp doanh nghiệp xây lắp tối ưu chi phí sản xuất, kinh doanh, đồng thời chủ động quản lý dòng tiền.

Nhiều tín hiệu lạc quan cho ngành xây dựng

Xây dựng vốn là ngành mang tính chu kỳ kinh tế cao, chịu ảnh hưởng từ tốc độ tăng trưởng và dòng vốn đầu tư. Kết quả khảo sát do Vietnam Report công bố cuối quý I/2025 cho thấy, 65.4% số doanh nghiệp tin tưởng, sự khởi sắc của nền kinh tế với mục tiêu tăng trưởng trên 8% sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp thị trường xây dựng trở nên sôi động trong năm 2025, nhất là vào giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu phát triển hạ tầng luôn ở mức cao.

2025 cũng là năm đánh dấu thời điểm về đích của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, trùng với tiến độ hoàn thành nhiều dự án trọng điểm. Do đó, đây được coi là “điểm rơi” để nguồn vốn đầu tư công tăng tốc giải ngân, kết cấu hạ tầng có bước đột phá, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, xây dựng dân dụng,…

Song song với đó, bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho các dự án xây dựng khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, kho bãi và hệ thống hạ tầng phụ trợ – đóng góp thêm “gam màu sáng” cho bức tranh toàn ngành xây dựng nói chung, vật liệu xây dựng nói riêng.

Theo các chuyên gia, việc hợp nhất bộ ngành tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức “nóng” lên của thị trường bất động sản. Ảnh tư liệu

Cũng theo các chuyên gia, việc hợp nhất bộ ngành tạo ra sức mạnh tổng hợp, sức “nóng” lên của thị trường bất động sản, môi trường pháp lý được cải thiện với việc gia tăng cấp phép nhiều dự án… chính là đòn bẩy giúp doanh nghiệp xây dựng “tái sinh”, bước vào chu kỳ phát triển mới sau thời kỳ khó khăn, khi hàng loạt dự án bị đình trệ, niềm tin thị trường suy yếu.

Nắm bắt tình hình của thị trường, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai Chương trình ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng doanh nghiệp ngành Thi công xây lắp, đáp ứng nhu cầu tổng thể, chuyên biệt của doanh nghiệp. Các khách hàng doanh nghiệp là nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc thành viên nhà thầu liên danh đáp ứng các điều kiện của BAC A BANK đều có thể tham gia sản phẩm này.

Với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Thi công xây lắp nắm bắt cơ hội chuyển mình, chinh phục các thử thách và hoàn thành mục tiêu kinh doanh, chương trình ưu đãi đã mang lại giải pháp toàn diện - từ nhu cầu phát hành bảo lãnh đến vay vốn để phục vụ cho gói thầu/dự án.

Bảo lãnh vững vàng - Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Đối với bảo lãnh, BAC A BANK ban hành các chính sách ưu đãi như: Phát hành bảo lãnh không có tài sản bảo đảm đối với bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành và áp dụng tỷ lệ linh hoạt với các loại bảo lãnh còn lại; Phí phát hành bảo lãnh giảm tối đa 50% so với biểu phí hiện hành của BAC A BANK; Giải tỏa 100% tiền bảo lãnh tạm ứng với thời gian bổ sung chứng từ lên tới 06 tháng.

Năm 2025 được coi là “điểm rơi” để nguồn vốn đầu tư công tăng tốc giải ngân, kết cấu hạ tầng có bước đột phá, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, xây dựng dân dụng. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Trở thành khách hàng của BAC A BANK, doanh nghiệp có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và tận hưởng nhiều đặc quyền giúp tiết kiệm chi phí, tối ưu hiệu quả hoạt động. Khách hàng lần đầu trải nghiệm dịch vụ tại BAC A BANK sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí sử dụng Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, chuyển tiền trong và ngoài hệ thống,…

Đồng hành dự án - Tài chính an tâm

Đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với nhiều mục đích đa dạng như: Thanh toán chi phí nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, chi phí thuê/sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí san lấp, phá vỡ mặt bằng, xây dựng lán trại, vận chuyển, chi phí mua sắm linh kiện, nguyên vật liệu phục vụ phần hoạt động xây lắp, chi phí thanh toán cho các nhà thầu phụ và các chi phí hợp lý khác, BAC A BANK áp dụng các chính sách ưu đãi vô cùng cạnh tranh với lãi suất ngắn hạn chỉ từ 5%/năm hỗ trợ các nhà thầu an tâm tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình đúng tiến độ, không còn nỗi lo thiếu vốn hay gián đoạn dòng tiền trong quá trình thi công.

Chương trình kéo dài từ nay đến hết năm 2025. Ảnh: BAB

Ngoài ra, BAC A BANK cũng chấp nhận tài sản bảo đảm là Quyền đòi nợ đã hình thành và Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai với tỷ lệ cho vay lên tới 80% (giá trị Tài sản bảo đảm), áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp ngành Thi công xây lắp có nhu cầu vay vốn cũng như phát hành bảo lãnh.

Với chương trình ưu đãi đặc quyền này, BAC A BANK hứa hẹn sẽ hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao uy tín và vị thế trên thị trường. Ngoài việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, ưu tiên thời gian xử lý nhanh gọn, BAC A BANK chú trọng phát triển đội ngũ chuyên viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những phương án tài chính phù hợp.

Tất cả một lần nữa khẳng định nỗ lực của BAC A BANK trong việc xây dựng và củng cố vị thế ngân hàng là đối tác tài chính bền vững, lâu dài, đáng tin cậy, cam kết đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trên mọi chặng đường phát triển.

Để tham khảo thêm thông tin chi tiết chương trình, vui lòng truy cập Website www.baca-bank.vn, liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch BAC A BANK hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828.