Bắc Á Bank 'tung' gói tài khoản siêu miễn phí - Super Free Combo

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS.TS Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an, đưa ra những nhận định, đánh giá về chuyến đi nói riêng và mối quan hệ Việt - Trung nói chung.

(Baonghean.vn) - ĐBQH Đoàn Nghệ An đề nghị hoàn thiện quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản; Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông; Giá xăng, dầu tăng lần thứ ba liên tiếp; Đang lưu thông trên Quốc lộ 7, xe ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội... là những nội dung chính trong ngày 1/11.

(Baonghean.vn) - Chiều 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An thảo luận tại Tổ 16 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Phú Yên và Tây Ninh về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên thảo luận.

Với số người thiệt mạng tăng lên 110 người do bão Nagale, Tổng thống Marcos yêu cầu cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho 4 cơn bão có thể đổ bộ vào nước này trước cuối năm nay.

(Baonghean.vn) - Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cần thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của lực lượng công an, thường xuyên kiểm tra các cơ sở có hành vi tuyên truyền, sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại cho người bị chó, mèo cắn.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Con Cuông vừa phát hiện, bắt 2 đối tượng trú trên địa bàn, thu giữ nhiều động vật hoang dã.

Tại buổi công bố liveshow của mình, danh ca Như Quỳnh lần đầu lên tiếng về nghi vấn hiềm khích với ca sĩ Tố My.

(Baonghean.vn) - Bất đắc dĩ chào đời ở tuần 25 của thai kỳ, bé gái là con sản phụ Đ.T.M.N (trú tại Hà Tĩnh) chỉ nặng 700 gram. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sau hơn 3 tháng điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng, bé đã khỏe mạnh xuất viện.

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Phổi Trung ương cam kết hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Phổi Nghệ An trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết (nếu có) để thành lập và phát triển khoa Ngoại lồng ngực, khoa Gây mê hồi sức nói riêng và bệnh viện nói chung.

(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, lãnh đạo Công an Nghệ An trao quyết định luân chuyển cán bộ đối với Thiếu tá Nguyễn Trọng Công. Dự buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ có lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Con Cuông.