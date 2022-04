Bắc Trung Bộ sắp có dự án bất động sản hàng hiệu phiên bản giới hạn

Thị trường tiềm năng nhưng thiếu bất động sản hàng hiệu

Bất động sản hàng hiệu là sản phẩm ghi dấu sự kết hợp giữa chủ đầu tư có tiềm lực và thương hiệu quản lý danh tiếng, đa phần là đơn vị quản lý vận hành khách sạn, resort cao cấp có quy mô toàn cầu. Không chỉ là một tài sản đơn thuần, bất động sản hàng hiệu còn đáp ứng nhu cầu khẳng định địa vị, thể hiện sự thành công và gu riêng của giới thượng lưu.

Theo khảo sát của C9 Hotelworks, Việt Nam đang là thị trường bất động sản hàng hiệu lớn thứ 3 châu Á, tầng lớp giàu và siêu giàu tại Việt Nam được dự đoán gia tăng nhanh chóng trong 5 năm tới. Tuy nhiên nguồn cung cho phân khúc này đang còn rất hạn chế, thường chỉ tập trung tại những vị trí lõi của trung tâm các đô thị lớn và "vắng bóng" ở nhiều thị trường tiềm năng khác.

Nghệ An là một trong những thị trường tiềm năng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng bậc nhất hiện nay khi sở hữu nhiều ưu thế đặc biệt. Nghệ An là một vùng đất yên bình và con người hiền hòa, mến khách, không gian du lịch độc đáo, giàu bản sắc mà các địa phương khác không có được. Khí hậu của mảnh đất tiềm năng này ôn hòa quanh năm, không có bão, thích hợp cho các hoạt động biển. Đặc biệt, Nghệ An còn sở hữu 82 km đường bờ biển và biển nơi đây rất đa dạng, từ nguyên sơ cho đến nhộn nhịp, tấp nập.

Bất động sản nghỉ dưỡng “hàng hiệu” đang thực sự khan hiếm tại Nghệ An. Ảnh: MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc tên tuổi xuất hiện tại Nghệ An với nhiều dự án quy mô là minh chứng rõ nhất cho tiềm năng của mảnh đất gắn với dòng sông Lam huyền thoại này. Giàu tiềm năng và đang vươn mình trỗi dậy, nhưng vùng đất xứ Nghệ này vẫn thiếu những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng thực sự đẳng cấp, để phục vụ nhu cầu của "The One Percent" - Giới siêu giàu chỉ chiếm 1% dân số, để đưa mảnh đất huyền thoại này thăng hoa trở thành điểm đến cao cấp mới của châu Á.

Khai phóng tiềm năng bất động sản hàng hiệu tại Nghệ An Đón đầu xu hướng, các "ông lớn" địa ốc phát triển dự án tại Nghệ An hướng tới việc lấy thương hiệu làm giá trị, hướng tới việc nâng cao trải nghiệm và tận hưởng giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp. Nổi bật trong số những dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang có mặt tại Nghệ An phải kể đến dự án MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ - điểm đến nghỉ dưỡng bốn mùa chuẩn quốc tế, do Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm chủ đầu tư. Sở hữu vị trí đắc địa và hiếm có, không ngạc nhiên khi MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ tạo được tiếng vang ngay cả khi chưa ra mắt. Tọa lạc tại Bãi Lữ - vùng đất sở hữu bờ biển trải dài hơn 1 km ăn sâu vào đất liền, bốn mùa trong vắt êm đềm, liền kề bên là dãy núi Lữ hùng vĩ cùng rừng thông xanh tươi ngày đêm rì rào tiếng hát, tất cả tạo nên địa thế "tựa sơn nghinh hải" độc nhất, đưa MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ trở thành một "báu vật của thiên nhiên và con người".

MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ hội tụ đầy đủ bộ tiêu chí để trở thành bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu tại Nghệ An.

Các căn biệt thự biển của MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ sử dụng lối kiến trúc độc đáo, được khéo léo xây dựng như hòa lẫn vào thiên nhiên để chủ nhân luôn được đắm chìm trong ánh nắng chiếu qua những tán cây rợp bóng, lặng ngắm bình minh đang dần lên trên biển hay đôi khi là khoảnh khắc dừng lại cả thời gian để tiếng sóng biển rì rào và tiếng rừng thông vi vu len lỏi vào tâm trí. Sự màu nhiệm của thiên nhiên sẽ mang tới cho chủ nhân cánh cửa tìm lại chính mình, thư giãn tâm hồn và cân bằng cuộc sống... Yếu tố không thể thiếu làm nên vị thế tiên phong, đẳng cấp quốc tế và khẳng định nên thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu của MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ là sự đồng hành của thương hiệu MGallery – một thành viên trong "gia tộc" Accor danh giá toàn cầu. Danh tiếng và sự chuyên nghiệp của Accor Hotels là bảo chứng cho những giá trị và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu dành cho chủ nhân. Những giá trị vượt trên cả bộ tiêu chí của các khu nghỉ dưỡng hàng đầu đó đã biến MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ trở thành bất động sản hàng hiệu "độc nhất" khiến giới thượng lưu muốn sở hữu ngay khi có thể. MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ sẽ được ra mắt vào ngày 23/4/2022 tại thành phố Vinh, Nghệ An.