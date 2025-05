Xã hội Bài 2: Khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng triệt để Internet và mạng xã hội để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Là lực lượng thành thạo, tiếp cận nhanh với công nghệ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống thông tin xấu độc; xâm phạm nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Tác giả: Khánh Ly - Thanh Quỳnh

Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng triệt để Internet và mạng xã hội để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Là lực lượng thành thạo, tiếp cận nhanh với công nghệ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống thông tin xấu, độc; xâm phạm nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Bằng những bài viết sắc sảo, lập luận chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao, các đoàn viên, thanh niên không chỉ chủ động lan tỏa thông tin tích cực, mà còn kiên trì đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiêu biểu trong số đó có Thiếu tá Lê Đức Thọ - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị – Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Anh được biết đến là một cây bút sắc bén khi thường xuyên có các tin, bài, hình ảnh, video ý nghĩa nhằm lan tỏa các sự kiện chính trị, các gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng. Đồng thời, là “cây lý luận” sắc sảo trong đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Với những nỗ lực trên mặt trận tư tưởng, Thiếu tá Lê Đức Thọ được Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao tặng 2 Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 08/01/2016 của Tổng cục Chính trị trong LLVT tỉnh Nghệ An về tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại úy Võ Thị Huyền Thương (thứ hai trái sang) nhận giải A Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức. Ảnh: Ban Thanh niên Công an Nghệ An cung cấp

Ngoài việc tích cực thực hiện các tuyến bài, tuyên truyền đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh còn triển khai hàng loạt công trình, phần việc thiết thực, lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng hành động cụ thể, sáng tạo và ý nghĩa. Ví như đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An vừa xây dựng thành công website góp ý Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Công trình này sẽ được Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng từ tháng 5/2025 với nhiều ý nghĩa thiết thực nhằm tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng đường lối chính trị của Đảng. Việc tạo ra một kênh góp ý trực tuyến, có hệ thống sẽ giúp Đảng nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có những điều chỉnh chính sách phù hợp, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Hay như Nguyễn Thành Lộc - Lớp 62B1, Khoa Luật Kinh tế đồng thời Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh cũng là nòng cốt xung kích trên mặt trận tư tưởng của nhà trường. Nắm vững các kiến thức pháp luật, thường xuyên được cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước lại được giao trọng trách quản lý, điều hành trang Fanpage, Website của Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên Trường Đại học vinh, bên cạnh thường xuyên chọn lọc, đăng tải các thông tin tích cực mang tính định hướng với nhiều hình thức (đồ họa, ảnh, video clip, Infographics) để thu hút sinh viên theo dõi, tương tác. Lộc còn đăng tải, chia sẻ những bài viết phản bác các thông tin xấu, độc từ các nguồn thông tin chính thống. Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng giúp sinh viên phân biệt đúng, sai; vững vàng trước các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thiếu tá Lê Đức Thọ - Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị – Bộ CHQS tỉnh Nghệ An (bên phải) là cây bút sắc bén được nhiều lần tuyên dương vì đã có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chống phá. Ảnh: Phòng Chính trị – Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cung cấp

Một thế mạnh của tuổi trẻ Nghệ An đó chính là lực lượng đông đảo, tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng đến từ tuổi trẻ công an Nghệ An. Đây là đội ngũ nòng cốt, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua. Thông qua các phong trào như “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một cây bút sắc bén bảo vệ Đảng”; mô hình “Tôi là tuyên truyền viên”; “Thanh niên xung kích tuyên truyền pháp luật”…nhiều đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham gia viết bài, bình luận, đấu tranh trực tiếp với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đại úy Hồ Bá Trí - Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị nội bộ, (Ban Thanh niên Công an tỉnh) đã thực hiện nhiều tuyến tin, bài phản bác lại những luận điệu xuyên tạc và thông tin sai lệch nhằm thúc đẩy cách mạng màu trong thanh, thiếu niên, học sinh của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Như các vấn đề liên quan đến "dân chủ, nhân quyền" hoặc xu hướng nghe theo idol mạng (thần tượng trên mạng xã hội). Những bài viết của Đại úy Hồ Bá Trí được đăng tải trên báo chí chính thống, lan tỏa, chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên, qua đó, cung cấp những thông tin chính xác, định hướng dư luận; khơi dậy ý thức, trách nhiệm của giới trẻ trong giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước trước những âm mưu của các thế lực thù địch trong kỷ nguyên số.

Đại úy Hồ Bá Trí - Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Ban Thanh niên Công an tỉnh) đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Không chỉ một cây bút chính luận , Đại úy Hồ Bá Trí còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn Thanh niên cấp tỉnh. Năm 2024, anh xuất sắc đạt giải Nhì chung cuộc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2024 với phần thuyết trình và tranh biện liên quan đến việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Anh cũng vinh dự được BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội LHTN tỉnh tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2025.

Nhiều đoàn viên khác trong lực lượng thanh niên Công an tỉnh là đội ngũ tiên phong nòng cốt tham gia và đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng các cấp. Điển hình như trong năm 2024, Đại úy Võ Thị Huyền Thương (SN 1988) – Phòng An ninh chính trị nội bộ xuất sắc đạt giải A với tác phẩm “Ngăn chặn hoạt động truyền đạo Tin lành trái pháp luật khu vực biên giới Nghệ An” tại Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Công an nhân dân".

Clip: Thanh Quỳnh

Đại úy Võ Thị Huyền Thương cho biết, bản thân từng là phóng viên của Báo Công an Nghệ An, có kinh nghiệm nhưng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với chị vẫn là lĩnh vực khó và mới. Bởi vậy, ngoài dành thời gian tiếp cận cơ sở, bám địa bàn để tìm hiểu thực tế, thu thập thông tin; chị tiếp thu ý kiến góp ý, tư vấn, định hướng của cấp trên để tiếp cận vấn đề một cách toàn diện. Từ đó, thực hiện những tuyến tin bài phòng, chống thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có chiều sâu và sức lan tỏa.

Ngoài công tác tuyên truyền, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cũng là lực lượng chủ công trong phát hiện, bóc gỡ nhiều trang Web, Fanpage, tài khoản Facebook, kênh YouTube… có nội dung xấu, độc. Bằng sự nhạy bén, tinh thông nghiệp vụ, lực lượng này đã thường xuyên theo dõi, bám sát các biến động trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, các sự kiện “nóng” được đông đảo quần chúng quan tâm, qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các tài khoản xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, thổi phồng những sự việc phát sinh ở cơ sở, gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, lòng tin của một bộ phận quần chúng nhân dân vào đường lối của Đảng ta, trong đó có thế hệ trẻ.

Lực lượng chức năng xử phạt đối tượng có hành vi đăng tin, bài sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Ban Thanh niên Công an Nghệ An cung cấp

Điển hình như thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Một số đối tượng cơ hội đã cắt ghép các hình ảnh, đăng tải các bài viết với những luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok cũng lan truyền nhiều thông tin, bài viết "cầm đèn chạy trước ô tô", thiếu kiểm chứng liên quan đến nội dung sáp nhập.

Nắm bắt tình hình, trong tháng 12/2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã xử phạt hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước là ông L.V.T. (SN 1988, trú TP. Vinh, nghề nghiệp phóng viên) và ông N.V.M. (SN 1988, trú tại thị trấn Tân Kỳ, là lao động tự do). Cả hai thừa nhận mặc dù thông tin chưa kiểm chứng nhưng đã đăng tải trên Facebook cá nhân nhằm mục đích tăng lượng tương tác. Trong đó, đáng chú ý, tài khoản Facebook của N.V.M. là tài khoản có tích xanh với hơn 80.000 lượt theo dõi.

Ban Thanh niên Công an Nghệ An phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong tuổi trẻ Công an Nghệ An và sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Ban Thanh niên Công an Nghệ An cung cấp

Tiếp đó, trong tháng 3/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện tài khoản Facebook “MI Xue Hưng Nguyên” đăng tải bài viết sai sự thật về việc “Quốc hội thống nhất… sáp nhập 63 tỉnh, thành xuống còn 31 tỉnh, thành”. Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook trên là ông N.V.K. (44 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên). Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triệu tập ông K. lên làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” với số tiền 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số đối tượng có hành vi lập các tài khoản giả mạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân; cắt ghép hình ảnh của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ cao cấp trong hệ thống chính trị gắn với những phát ngôn gây “sốc” để đánh lạc hướng dư luận; đưa thông tin mập mờ, sai sự thật trên mạng cũng đã bị lực lượng xung kích an ninh mạng phát hiện, xử lý nghiêm.

1. Thông tin sai sự thật bị xử lý. Ảnh: Ban Thanh niên Công an Nghệ An cung cấp

Điển hình ngày 25/3/2025, ông H.T.B. (41 tuổi, trú tại thành phố Vinh) chủ tài khoản TikTok “P.T.C” đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Nghệ An) phát hiện tài khoản TikTok “P.T.C” của ông H.T.B đăng tải hình ảnh thông tin giả mạo được cho là phát biểu của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung đề cập đến sự bất công trong việc chi trả tiền lương của các ngành nghề. Sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút hơn 11.100 lượt thích, gần 4.000 lượt bình luận. Lực lượng Công an xác định đây là hành vi giả mạo, sai sự thật gây ảnh hưởng, xúc phạm đến hình ảnh, danh dự, uy tín của cá nhân đại biểu Quốc hội, tạo dư luận trái chiều, phức tạp, gây mất ANTT. Sau khi được mời lên làm việc, ông H.T.B. khai đã lấy hình ảnh của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa tại Nghị trường Quốc hội rồi tự biên soạn nội dung và chèn vào khiến độc giả tin rằng, đây là phát biểu của đại biểu này rồi đăng tải lên mạng xã hội, nhằm tạo diễn đàn, tranh luận trên mạng xã hội để tăng tương tác cho tài khoản cá nhân.

Các thông tin xử phạt sau đó đều được đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh chuyển tải thành tin, bài kịp thời đăng trên các kênh thông tin chính thống để định hướng dư luận. Qua đó, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác; không lan truyền những thông tin xấu, độc, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng. Đồng thời, khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ có hiểu biết và trách nhiệm khi tương tác trên mạng xã hội; tỉnh táo, bản lĩnh để không bị lôi kéo, kích động, dẫn dắt bởi những luồng thông tin tiêu cực, đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc; xâm hại đến nền tảng tư tưởng của Đảng.