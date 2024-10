Xã hội Bài cuối: Nòng cốt xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng biên Bộ đội Biên phòng không chỉ là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền cơ sở và phát triển Đảng tại các khu vực biên giới. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, sinh hoạt tạm thời tại chi bộ biên giới, tham gia cấp ủy ở các địa phương.

Củng cố Chi bộ Đảng vùng biên

Đại úy La Văn Ninh là đảng viên Chi bộ vận động quần chúng thuộc Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Quang (huyện Tương Dương) được Đảng ủy đồn giới thiệu về sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ bản Tùng Hương. Trong quá trình sinh hoạt tại chi bộ, bên cạnh việc cung cấp, chia sẻ cho cán bộ, đảng viên những thông tin về tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại úy Ninh còn tham mưu, tư vấn, giúp đỡ chi bộ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh hoạt, ghi chép biên bản sinh hoạt, sổ sách thống kê, theo dõi thu - chi đảng phí, tiếp nhận sinh hoạt, giới thiệu chuyển sinh hoạt cho đảng viên... theo đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Ngoài ra, Đại úy Ninh cũng tham mưu cho chi bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội Phụ nữ; Đoàn Thanh niên; Ban Công tác Mặt trận; Tổ tự quản an ninh, trật tự; Tổ tự quản đường biên, cột mốc.

Đại úy La Văn Ninh - đảng viên Chi bộ vận động quần chúng thuộc Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Quang được Đảng ủy đồn giới thiệu về sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ bản Tùng Hương. Ảnh: Thành Cường

Ông La Quang Đạo - Bí thư Chi bộ bản Tùng Hương cho biết: “Tham gia sinh hoạt tại chi bộ, đồng chí La Văn Ninh đã chủ động tham mưu duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng theo đúng quy định; đề xuất với chi bộ quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, cùng với Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Với sự tham gia của Đại úy Ninh, nghị quyết hàng tháng của Chi bộ bản Tùng Hương ngày càng sát thực, đề ra được phương hướng, giải pháp phù hợp để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, công tác phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bản Tùng Hương và tạo nguồn phát triển đảng viên mới đã được chi bộ quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Từ hơn 30 đảng viên (năm 2019), đến nay, Chi bộ bản Tùng Hương có 47 đảng viên. Trong 3 năm liền chi bộ luôn đạt và vượt chỉ tiêu phát triển Đảng do Đảng ủy xã Tam Quang giao; đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Trung tá Hồ Xuân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang hướng dẫn người dân bản Tùng Hương thi làm bờ rào bảo vệ trâu bò. Ảnh: Thành Cường



Ngoài Đại úy La Văn Ninh, còn có 1 đảng viên biên phòng khác tham gia sinh hoạt Đảng, chỉ đạo trực tiếp chi bộ bản Tùng Hương, đó là Trung tá Hồ Xuân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang. Trung tá Hồ Xuân Tuyến được tăng cường tham gia cấp ủy xã biên giới Tam Quang theo Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư và Thông báo số 80-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc bổ sung đảng viên Bộ đội Biên phòng vào cấp ủy cấp xã và cấp huyện tại các xã biên giới.

Trong quá trình tham gia sinh hoạt tại Chi bộ bản Tùng Hương, Trung tá Hồ Xuân Tuyến đã bám nắm địa bàn, hiểu sâu sát tình hình của mỗi gia đình ở bản. Nắm bắt được tình trạng 2 người con của vợ chồng anh Vi Văn Đông và chị Viêng Thị Thiềm dù đến tuổi đi học nhưng hàng ngày không đến trường, Trung tá Tuyến lập tức đến tận nhà tìm hiểu. Được biết anh Đông, chị Thiềm chưa đăng ký kết hôn nên không làm được khai sinh, không có đủ giấy tờ để con đi học, để đảm bảo quyền được đến trường của các cháu, Trung tá Hồ Xuân Tuyến một mặt liên hệ thầy hiệu trưởng để các cháu được đến trường theo kịp chương trình năm học 2022-2023, mặt khác cùng Bí thư Chi bộ bản Tùng Hương hướng dẫn vợ chồng anh Đông về xã Tam Hợp (quê chị Thiềm) để làm thủ tục đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh, rồi bổ sung để hoàn tất thủ tục nhập học cho 2 cháu.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang tham gia sinh hoạt cùng các tổ chức, chính trị xã hội. Ảnh: Thành Cường

Trung tá Hồ Xuân Tuyến còn vào cuộc giúp vợ chồng anh Đông có ngôi nhà mới để ở. Được biết, 2 vợ chồng anh Đông đang ở trong túp lều tạm, cạnh nhà bố mẹ già. Tuy thuộc diện được hỗ trợ khi có chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng gia đình anh Đông không có đất. Trung tá Hồ Xuân Tuyến lại cùng bí thư chi bộ vận động 1 hộ dân nhường lại mảnh đất trống nằm bên đồi cho vợ chồng anh Đông, đồng thời tham mưu UBND xã phối hợp cùng Ban chỉ huy Đồn biên phòng Tam Quang, chi bộ bản Tùng Hương vận động cán bộ, đảng viên và bà con dân bản tham gia giúp đỡ ngày công san lấp mặt bằng, làm nền để dựng nhà mới.

Anh Vi Văn Đông xúc động chia sẻ: “Khi làm nhà, tôi không một xu dính túi. Trong nhà không có vật liệu gì cả. May nhờ anh Tuyến kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ và bà con dân bản góp công cõng cát, sỏi từ suối lên mới có nhà ngôi như hôm nay”.



Người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quang góp vật liệu, ngày công xây dựng nhiều công trình khu vực biên giới. Ảnh: Thành Cường

Được biết, trong 12 năm về tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, Trung tá Hồ Xuân Tuyến đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, giải pháp xóa đói giảm nghèo, tiến tới giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham mưu đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; phân công cán bộ bám nắm cơ sở. Bản thân Trung tá Hồ Xuân Tuyến trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo 3 bản vùng sâu biên giới khó khăn nhất của xã. Đặc biệt trong giai đoạn 2012 - 2017, Phó Bí thư Đảng ủy Hồ Xuân Tuyến đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện hiệu quả “Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Tam Quang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã biên giới đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

“ Các đảng viên biên phòng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời tăng cường củng cố sự lãnh đạo của Đảng trên địa bàn các xã nghèo vùng biên. Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương

Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tương Dương cho biết: Bộ đội Biên phòng đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng chính quyền cơ sở, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các đồn biên phòng đã cử đảng viên về tham gia cấp ủy các xã biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ dân vận của lực lượng vũ trang, vừa xây dựng các chương trình an sinh xã hội, tham gia chỉ đạo hướng dẫn các mô hình sinh kế. Các đảng viên biên phòng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời tăng cường củng cố sự lãnh đạo của Đảng trên địa bàn các xã nghèo vùng biên.

Nhân tố chính góp phần tạo ổn định, phát triển

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang duy trì 27 cán bộ tăng cường xã biên giới; 77 đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời về các thôn, bản yếu kém, địa bàn phức tạp. Những đảng viên Bộ đội Biên phòng được giới thiệu về tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản là những cán bộ có kinh nghiệm; đang trực tiếp công tác tại địa bàn; thấu hiểu tập quán, phong tục của đồng bào địa phương. Họ đều khẳng định mình là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác tốt, tạo được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An khẳng định: Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào, mô hình hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới, trong đó tập trung tham gia xây dựng chính quyền cơ sở; giới thiệu cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy chính quyền địa phương; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời tại thôn bản yếu kém, địa bàn xung yếu phức tạp; phân công đảng viên phụ trách gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó, đã tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng của các chi bộ Đảng, gắn kết tình cảm quân - dân nơi biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào, mô hình hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới. Qua đó, đã tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng của các chi bộ đảng, gắn kết tình cảm quân - dân nơi biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An

Quán triệt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình, đề án, kế hoạch, các mô hình của cấp trên; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng về biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; nâng cao chính trị cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh các phong trào của địa phương; xây dựng biên giới vững mạnh về mọi mặt, để người dân an tâm lao động sản xuất, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Nói về vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở tại khu vực biên giới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An nhấn mạnh: Vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở tại khu vực biên giới rất quan trọng. Họ không chỉ đơn thuần là lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới mà còn là "cánh tay nối dài" của Đảng, trực tiếp tham gia vào quá trình củng cố hệ thống chính trị tại những địa bàn khó khăn. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình giúp các đảng viên Biên phòng tiếp cận sâu sát đời sống nhân dân, góp phần gắn kết Đảng với dân và nâng cao hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, hình ảnh của người cán bộ đảng viên, Bộ đội Biên phòng càng trở nên gần gũi hơn với người dân khu vực biên giới.

“ Bộ đội Biên phòng đã khẳng định vai trò kép của mình: vừa bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, vừa làm điểm tựa để chính quyền cơ sở phát triển mạnh mẽ. Thông qua các chương trình như chuyển đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ vùng biên và đảng viên tham gia cấp ủy, Bộ đội Biên phòng đã đóng góp lớn trong việc xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Ngoài ra, việc đảng viên Bộ đội Biên phòng tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy tại các xã biên giới đã làm tăng cường năng lực lãnh đạo tại những địa bàn có nhiều thách thức về an ninh và phát triển. Đảng viên Biên phòng không chỉ tham mưu hiệu quả cho chính quyền địa phương mà còn là nhân tố chính thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng. Điều này thể hiện rõ trong sự phát triển của các xã biên giới, khi hệ thống chính trị được củng cố vững chắc hơn, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Bộ đội Biên phòng đã khẳng định vai trò kép của mình: vừa bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, vừa làm điểm tựa để chính quyền cơ sở phát triển mạnh mẽ. Thông qua các chương trình như chuyển đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ vùng biên và đảng viên tham gia cấp ủy, Bộ đội Biên phòng đã đóng góp lớn trong việc xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Chính những đóng góp này đã giúp khu vực biên giới không chỉ giữ vững ổn định an ninh, mà còn phát triển về mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa xã hội, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước./.