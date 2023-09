Bài hát chính thức của ASIAD 19 chạm đến trái tim bởi thông điệp tình đoàn kết

30 ngày trước lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại Hàng Châu, Trung Quốc, Ban tổ chức công bố bài hát chính thức của đại hội là ca khúc 'The Love We Share'.

Bài hát "The Love We Share" do ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, Tôn Nam thể hiện đã chính thức được xác nhận là bài hát chủ đề của ASIAD 19. Bài hát với nội dung gói gọn tinh thần đoàn kết, tình bạn và những giá trị chung đã định hình nên Đại hội thể thao châu Á. Với ca từ mạnh mẽ, giai điệu ấn tượng, "The Love We Share" nắm bắt được sự đa dạng và hòa hợp đặc trưng của các quốc gia tham gia và các vận động viên cùng nhau tôn vinh niềm vui thể thao. Đoạn điệp khúc có nội dung: "Cùng nhau thở và cảm nhận, cùng nhau mơ ước, cùng nhau yêu thương, cùng nhau chia sẻ".

Với chủ đề "Cộng đồng châu Á với tương lai chung", video của bài hát giới thiệu những địa danh mang tính biểu tượng và phong cảnh đầy cảm hứng từ khắp châu Á, cũng như những người thuộc các màu da và sắc tộc khác nhau cùng nhau tận hưởng niềm vui thể thao như "một gia đình châu Á".

Tôn Nam- ca sĩ thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt Nam.

Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Trung Quốc Zhang Yijiang và người viết lời là Han Bing. Thể hiện ca khúc là nam ca sĩ gạo cội Tôn Nam. Tôn Nam sinh năm 1969, là ca sĩ rất nổi tiếng của Trung Quốc. Anh từng 7 lần đoạt giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất giải CCTV-MTV. Tôn Nam cũng là ca sĩ được lựa chọn hát trong nhiều sự kiện lớn của Trung Quốc.

Khán giả Việt Nam biết đến giọng hát của Tôn Nam qua nhiều bản nhạc phim trong nhiều bộ phim truyền hình: Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Đôi mắt, Như sương như gió lại như mây, Anh hùng xạ điêu...