Bài học cho cầu thủ trẻ SLNA sau trận thua đầu tiên tại V.League 2020

Trả giá vì sự hưng phấn

Không hề có dấu hiệu chủ quan của các cầu thủ SLNA sau trận thắng Hà Nội mà thay vào đó, cách nhập cuộc của đội bóng xứ Nghệ dường như không phù hợp khi đối thủ của họ là CLB TP Hồ Chí Minh - đội bóng vừa đánh bại Viettel 3-0. Nên nhớ rằng, Viettel có hàng phòng ngự gồm nhiều tuyển thủ quốc gia.

Thực tế, các học trò HLV Quang Trường là những người hưng phấn hơn, sở hữu những cơ hội rõ rệt trong 20 phút đầu thay vì trung thành với lối chơi phòng ngự phản công.

Không cần dùng đến Hoàng Thịnh, Phi Sơn, đội khách vẫn sở hữu một hàng tiền vệ trung tâm có khả năng cầm nhịp và buộc các tiền vệ trẻ SLNA bị cuốn vào lối chơi của họ. Trong bàn thua đầu tiên, hàng thủ SLNA có thể không gặp may trong tình huống bóng tìm đến Phạm Văn Thành sau quả xoạc của Gustavo Santos nhưng trước đó là pha bóng non nớt về mặt kinh nghiệm của Đặng Văn Lắm.

Nếu BHL SLNA cầu toàn hơn và trung thành hơn trong lối chơi phòng ngự và bố trí thêm tiền vệ để phòng ngự thì, khả năng giữ sạch lưới của SLNA trong hiệp 1 vẫn rất cao. Sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ SLNA vô tình đã khiến họ nôn nóng trong từng pha dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự.

Đẳng cấp chênh lệch

CLB TP Hồ Chí Minh rõ ràng là đội bóng có chất lượng đội hình hơn rất nhiều so với SLNA, ngay cả HLV Chung Hae-seong cũng là một nhà cầm quân có đẳng cấp. Chỉ so về chất lượng ngoại binh, đương kim Á quân mùa trước vượt trội so với những cái tên của SLNA như Gustavo Santos, Peter Samuel hay Alagie Soseh.

Ngoại binh Sosseh là nỗi thất vọng lớn của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Mặc dù trận này, Peter Samuel vẫn có được một trận đấu năng nổ, nhưng khả năng dứt điểm của anh lại chưa được hoàn thiện. Trong khi Amido Baldé vừa tinh quái, lại vừa có khả năng tận dụng thời cơ tốt. Khi thua, BHL SLNA buộc phải tung Alagie Sosseh vào nhưng cầu thủ số 9 của SLNA không có nổi một tình huống, xoay sở, sút bóng thành công.

Nếu như bàn thua thứ 3 đến từ một tình huống phòng ngự thiếu tập trung và có phần kém may mắn khi bóng tìm đến chân Amido Baldé thì ở bàn thua thứ hai nói lên sự khác biệt về đẳng cấp, trình độ của hai đội. Các cầu thủ TP HCM quá già rơ trong cách tổ chức phản công và phá bẫy việt vị.

Trong khi SLNA có đến 8 pha bóng phản công nhưng tất cả đều trở nên công cốc vì những cái bẫy được sập xuống đúng lúc của hàng phòng ngự đối phương. Cũng dễ thông cảm cho hàng phòng ngự SLNA bởi trung vệ đội trưởng Văn Khánh hiện đang chấn thương và Bá Sang có tố chất nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trận mạc.