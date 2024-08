Pháp luật Bài học đắt giá sau án mạng vì cho rằng bị 'nhìn đểu' Chỉ vì cho rằng những người ngồi ở bàn bên cạnh “nhìn đểu” mình mà nhóm thanh niên trẻ đã có lời thách thức dẫn đến mâu thuẫn. Ngay sau đó là cuộc ẩu đả giữa đêm khuya khiến một người thiệt mạng.

Vác dao phóng lợn đi “nói chuyện”

Những ai chứng kiến phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người, che giấu tội phạm tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa qua chắc hẳn đều thấy giật mình. Chỉ vì cho rằng những người ngồi ở bàn bên cạnh "nhìn đểu" mình mà các đối tượng còn rất trẻ đã rủ nhau “nói chuyện” bằng dao. Để rồi sau đó, một người đã ra đi vì những nhát dao lạnh lùng của gã trai trẻ.

Hai bị cáo Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu ở xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên vào tối 8/5/2023. Hôm đó, Hồ Ngọc Sao (39 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (30 tuổi), cùng trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên rủ nhau uống bia. Khi cuộc nhậu đã ngà ngà thì nhóm của anh Nguyễn X.H. (SN 1980, trú xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên) cũng đến đây để uống cà phê.

Cho rằng những người ngồi bàn bên cạnh đang "nhìn đểu" mình nên Nguyễn Văn Thế nói với anh H.: “Nhìn đểu chi rứa bây!”. Lúc này, một người trong nhóm của anh H. đáp lời: “Không có chi mô chú”. Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đây thì lát sau, anh H. và một người bạn tay cầm điếu cày, ghế nhựa đi sang định đánh Thế. Thấy vậy, Hồ Ngọc Sao đã lao vào can ngăn thì bị đánh khiến Sao và Thế phải bỏ chạy.

Trên đường về nhà, Thế và Sao gọi điện cho nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Thế Vũ (23 tuổi) và Nguyễn Việt Cường (25 tuổi), trú xã Hưng Phúc nhờ đến đón. Lúc gặp nhau, Sao nói cho mọi người biết việc vừa bị một nhóm ở xã khác đánh tại quán nhậu phải bỏ xe máy và điện thoại lại ở quán, nhờ anh em hỗ trợ lên lấy đồ về. Trước khi đi, Sao, Thế và nhóm bạn đều cầm theo hung khí, trong đó có dao phóng lợn.

Trên đường di chuyển, nhóm của Sao gặp chủ quán nhậu và được báo tin “bên kia đông người”. Nghe vậy, những người bạn đi cùng vì sợ nên muốn dừng lại. Lúc này, Thế liên tục thúc giục anh em: “Bây có đi không, sợ chi quân nớ”.

Dứt lời, Thế hai tay cầm 2 con dao, còn Sao thì cầm 1 dao đi trước dẫn đầu, theo sau là một số người bạn cùng đến quán nhậu. Tuy nhiên, sau khi đi một đoạn thì nhóm bạn dừng lại, chỉ còn Thế và Sao tiếp tục di chuyển.

Lúc này, nhóm của anh H. đang đứng trước quán, thấy Sao và Thế đi đến, tay cầm theo hung khí thì hoảng sợ nên vừa hô hoán nhau nhặt đá ném, vừa bỏ chạy. Nguyễn Văn Thế cầm hung khí nói: “Bản lĩnh thì ra đây”, rồi cầm dao đuổi nhóm bạn của anh H. nhưng không kịp.

Còn Hồ Ngọc Sao thì đi vào quán nhậu. Thấy Sao cầm dao chạy vào, anh H. chạy lại ôm giằng co thì bị Sao đâm 3 nhát vào đùi. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì ngã xuống đất. Sau đó, dù được mọi người đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong do sốc mất máu cấp từ vết thương làm thủng động mạch.

Về phần hung thủ, sau khi dùng dao đâm người, Sao đã kể lại cho các bạn biết vụ việc. Lúc này, Vũ ném con dao phóng lợn của mình và con dao mà Sao vừa gây án xuống kênh nước. Cường cũng lấy con dao phóng lợn của Thế ném xuống kênh nhằm tiêu hủy vật chứng.

Ngoài ra, Cường còn cho Thế và Sao mượn xe máy để bỏ trốn ra nước ngoài. Đến ngày 5 và 7/7/2023, Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi giết người.

Phía bị hại đến tham dự tòa đề nghị tòa xét xử các bị cáo theo quy định của pháp luật. Ảnh: Trần Vũ

Trả giá cho thói côn đồ

Với hành vi trên, Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Giết người. Riêng hai bị cáo Nguyễn Việt Cường và Nguyễn Thế Vũ bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo bị truy tố về tội giết người khai vì hôm đó có uống rượu nên bốc đồng, không làm chủ được hành vi. Bị cáo Thế thừa nhận là người khơi mào sự việc khi quay sang hỏi bàn của bị hại vì cho rằng mình bị nhìn đểu. Tuy nhiên, chính bị cáo này cũng không lý giải với Hội đồng xét xử được ánh mắt "nhìn đểu" là như thế nào. Sau khi bị một người trong nhóm của bị hại cầm ghế đánh, vì hoảng sợ nên hai bị cáo bỏ chạy ra khỏi quán. Hai bị cáo khai sau đó có gọi điện nhờ nhóm bạn đến lấy đồ. Thế nhưng, khi bị tòa xét hỏi vì sao chỉ đến lấy đồ mà mang theo nhiều dao thì cả hai im lặng.

Là bị cáo trực tiếp gây ra cái chết cho bị hại, bị cáo Sao thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Bị cáo này khai, vì hôm đó có rượu nên không kiềm chế được hành vi của bản thân. Chỉ đến khi sự việc đã rồi, bị cáo mới bừng tỉnh. Vì lo sợ nên bị cáo đã cùng Thế bỏ trốn sang Campuchia. Sau hơn 2 tháng trốn chạy, nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo đã xin đầu thú.

Trước khi phiên tòa diễn ra, các bị cáo đã tác động gia đình khắc phục một phần tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Phía bị hại đến tham dự tòa đề nghị tòa xét xử các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Đông đảo người dân đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhắc nhở mọi người, nhất là người trẻ cần bình tĩnh để giải quyết xung đột, không nên vì những lý do không chính đáng mà chọn vũ lực để thể hiện, giải quyết, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ý thức được hành động sai trái của mình, các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời, bù đắp một phần tổn thất cho gia đình bị hại.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ khi dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của bị hại. Hành vi này không chỉ gây thương tích cho bị hại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Do đó, việc cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội là cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Trong vụ án này, vai trò chính thuộc về bị cáo Hồ Ngọc Sao. Do đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo Sao 19 năm tù về tội Giết người.

Cũng với tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Thế lĩnh án 15 năm tù. Với tội Che giấu tội phạm, bị cáo Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thế Vũ lĩnh án từ 7 đến 9 tháng tù.

Phiên tòa khép lại với bài học thích đáng dành cho các bị cáo và cũng góp phần cảnh tỉnh mọi người về thái độ cư xử giao tiếp với nhau trong xã hội. Mọi mâu thuẫn đều có thể được giải quyết bằng tình - lý; đừng để sự bốc đồng, hiếu thắng, cơn nóng giận lấn át lý trí, sử dụng bạo lực rồi gây ra những hậu quả đáng tiếc và phải trả giá bằng những năm tháng sống trong tù tội.