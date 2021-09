Bài học từ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid -19 ở thành phố Vinh

Đợt bùng phát dịch thứ 4, xảy ra trên địa bàn thành phố Vinh trong điều kiện người từ các địa phương có dịch trên cả nước, người dân ở vùng có dịch trở về địa phương. Thành phố đã xuất hiện những chùm ca bệnh phức tạp. Là đầu mối giao thông, giao thương trọng điểm, lượng người lưu thông lớn, nhiều loại hình dịch vụ thương mại, nhất là hoạt động chợ đầu mối, chợ Vinh, các Trung tâm thương mại, siêu thị do vậy nguy cơ lây nhiễm dịch hiện hữu rất lớn.Trước diễn biến của dịch, ngay từ đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố đã chủ động thực hiện giãn cách xã hội áp dụng Chỉ thị 19, Chỉ thị 15 và thực hiện Chỉ thị 16 và 16+ theo diễn tiến của dịch.

Việc chủ động sớm thực hiện giãn cách xã hội đã ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, đồng thời các lực lượng chuyên môn đã sớm rà soát, truy vết các trường hợp F0, F1 để cách ly theo quy định của ngành Y tế.

Thành phố Vinh trong những ngày thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Lê Thắng

Thành phố sớm triển khai tiêm vắc xin ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch. Khoanh vùng kịp thời các khu vực có người nhiễm, tiến hành truy vết các F hạn chế lây lan. Song song với đó, Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch thành phố đã sớm có các kế hoạch cụ thể để đảm bảo lưu thông hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội… trong từng giai đoạn.Tính đến 12/9/2021, số ca mắc trên địa bàn thành phố giảm dần, nhất là số ca mắc trong cộng đồng cũng giảm. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn, huy động các bệnh viện tư nhân cùng vào cuộc, tổ chức điểm cách ly, khai báo y tế tại các trạm y tế phường xã. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, một số trường đại học, cao đẳng, trường nghề trên địa bàn đã đồng hành hỗ trợ cơ sở để thành phố làm khu cách ly bệnh nhân. Hoạt động các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh điều chỉnh lại hoạt động đảm bảo yêu cầu giãn cách, phòng, chống dịch.Chính vì thế, việc cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men của người dân trong những ngày giãn cách luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, bên cạnh việc thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh, sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ cho nhiều đối tượng chính sách. MTTQ với vai trò đầu mối tiếp nhận và phân phối các mặt hàng tiếp nhận, để đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”.