Giải trí Bài hùng biện 'sinh ra ở vạch đích' của con gái Quyền Linh gây tranh luận Vừa qua, Lọ Lem - con gái Quyền Linh gây chú ý khi bày tỏ quan điểm của mình về việc nhiều người nói cô thành công vì sinh ra trong gia đình có nền tảng tốt, không cần phải cố gắng.

Con gái Quyền Linh hùng biện bằng tiếng Anh

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh) được biết đến là con gái lớn của MC Quyền Linh. Ngoài nhan sắc thanh tú, Lọ Lem còn được quan tâm bởi có thành tích học tập tốt. Tuy nhiên bên cạnh lời khen, cô cũng nhận không ít "lời ra tiếng vào" về sự nổi tiếng của mình.

Con gái Quyền Linh khẳng định mình đã nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài hùng biện bằng tiếng Anh dài 15 phút mang tên No magic, just hard work (Không phải phép màu, mà là sự cố gắng chăm chỉ) ở sự kiện TEDx Talk vào ngày 15/5, Lọ Lem thẳng thắn đề cập đến việc nhiều người cho rằng cô thành công là do may mắn.



Lọ Lem bắt đầu phần trình bày bằng luận điểm có nhiều người chỉ nhìn vào thành công của người khác thay vì nhìn vào quá trình họ nỗ lực. "Mọi thứ đã được dọn sẵn cho bạn rồi, bạn muốn thành công cũng dễ mà, có cần phải cố gắng đâu. Bạn sinh ra ở vạch đích rồi", cô nói. Đây cũng chính là điều khiến con gái Quyền Linh trăn trở suốt thời gian dài.

Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện, Lọ Lem luôn trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên sau đó, Lọ Lem khẳng định mặc dù bản thân sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt nhưng cô vẫn cố gắng học tập để đạt được mục tiêu của mình. Cô cho biết từ thời trung học, cô đã có thể tự lo học phí cho mình và tất cả những chi phí cá nhân.

Mặt khác, cô cũng lấy cuộc đời của ba mẹ mình để làm ví dụ cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Lọ Lem chia sẻ: "Ba mẹ đã dạy tôi quan sát cuộc sống bằng nhiều góc nhìn. Tôi học được từ ba mẹ giá trị của lao động cần cù và sức mạnh của tri thức. Dù bạn ở cương vị nào, học tập không chỉ là việc chúng ta làm mà là điều định hình nên chúng ta, là chìa khóa đưa chúng ta đến đích".

Song song đó, Lọ Lem nhấn mạnh cô vẫn chia sẻ cuộc sống, đam mê vẽ tranh lên mạng xã hội và sẵn sàng chấp nhận việc mình bị xoi mói hay bàn tán vì muốn truyền cảm hứng đến mọi người. Ở phần cuối, cô khích lệ những bạn trẻ khác hãy bước ra khỏi "vùng an toàn" và vượt lên nỗi sợ.

Lọ Lem nhấn mạnh ba mẹ cô đều xây dựng sự nghiệp từ "hai bàn tay trắng". Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đa số cư dân mạng đều dành lời khen cho trình độ tiếng Anh, cách diễn đạt tự nhiên và cách lập luận rõ ràng của Lọ Lem. Một số tài khoản chia sẻ: "Cô bé vừa xinh đẹp vừa tự tin và bản lĩnh. Đây là thành quả của nền tảng gia đình có được cộng với nỗ lực không ngừng", "Đó là cách đáp trả của cô bé đối với những người trước giờ luôn sân si, cứ nói rằng cô sinh ra đã ở vạch đích. Thế nhưng nếu người ta không biết nỗ lực, không biết cố gắng thì mãi cũng chỉ là cái bóng nhạt nhoà, có khi trở thành vô dụng", "Nhiều người còn lắm chuyện sân si ganh ghét. Rõ ràng Lọ Lem rất giỏi nhưng lại không muốn chấp nhận"...

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng không thể phủ nhận việc sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện kinh tế là "bệ phóng" tốt cho Lọ Lem. Một số người dùng bày tỏ quan điểm: "Bạn này có cố gắng nhưng không thể phủ nhận sự nâng đỡ của gia đình. Sinh ra trong gia đình có điều kiện như vậy thì như này cũng quá bình thường", "Có nguồn tài nguyên từ gia đình cũng là một bước đệm rồi", "Được đầu tư học trường quốc tế từ nhỏ, nói thế là bình thường"... Phản biện những bình luận trái chiều, nhiều khán giả cũng tranh luận nếu không có ý thức học tập, kiên trì theo đuổi ước mơ thì dù trưởng thành trong gia đình giàu có cũng không thể thành công.