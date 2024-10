Thời sự Bám sát kế hoạch, chỉ đạo sâu sát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại Nghệ An Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư bám sát kế hoạch, thực hiện đúng cam kết, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo sâu sát hơn nữa các Ban quản lý dự án, nhà thầu, tuyệt đối không được giải ngân vốn đầu tư công dưới mức 95%.

Sáng 23/10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, chủ đầu tư có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thấp. Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có Giám đốc, Thủ trưởng các ban, ngành và lãnh đạo các đơn vị, chủ đầu tư có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thấp.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, chủ đầu tư có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 thấp. Ảnh: Phạm Bằng

20 đơn vị, chủ đầu tư giải ngân chậm 2.050 tỷ đồng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tập trung của tỉnh trong năm 2024 là hơn 5.471 tỷ đồng. Đến ngày 20/10, nguồn vốn này đã giải ngân hơn 2.852 tỷ đồng, đạt 51,13%, cao hơn so với cùng kỳ 48,97%. Số vốn còn lại chưa giải ngân hơn 2.619 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện còn 16 đơn vị giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh với số vốn chưa giải ngân trên 20 tỷ đồng; 4 đơn vị giải ngân trên mức bình quân chung của tỉnh nhưng có số vốn còn lại chưa giải ngân trên 45 tỷ đồng.

Đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2024 của các đơn vị có tỷ lệ giải ngân chậm và các đơn vị có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn. Ảnh: Phạm Bằng

Kế hoạch vốn thực hiện trong năm 2024 của 20 cơ quan, đơn vị này hơn 3.843 tỷ đồng với 669 dự án, chiếm 70,24% tổng kế hoạch của tỉnh. Tính đến ngày 20/10, các đơn vị này mới giải ngân hơn 1.792 tỷ đồng, đạt 46,65%; còn hơn 2.050 tỷ đồng chưa giải ngân, chiếm 78,28% tổng số vốn chưa giải ngân toàn tỉnh.

Có 314/671 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh, trong đó, nguồn đầu tư công tập trung 30/74 dự án, nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia là 284/597 dự án.

Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương báo cáo tình hình triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong 20 cơ quan, đơn vị, có 5 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân và có số vốn còn lại chưa giải ngân nhiều nhất: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

4 cơ quan đơn vị giải ngân trên mức bình quân nhưng có số vốn còn lại chưa giải ngân lớn: Quỳ Châu, Yên Thành, Sở Giao thông vận tải, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án. Ảnh: Phạm Bằng

11 cơ quan, đơn vị giải ngân chậm khác: Quỳ Hợp, TX Thái Hòa, Hưng Nguyên, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị, chủ đầu tư đã báo cáo cụ thể, chi tiết giải ngân của từng dự án; nêu các khó khăn, vướng mắc và nhấn mạnh quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc ngành quản lý. Ảnh: Phạm Bằng

Khó khăn lớn nhất là tình hình thời tiết diễn ra mưa nhiều, địa hình phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thi công; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, báo cáo đánh giá tác động môi trường mất nhiều thời gian; nguồn vật liệu, nhân công lao động thiếu, chi phí cao; chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng còn khó khăn...

Các địa phương, chủ đầu tư đề nghị các ngành đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ đầu tư; bổ sung kinh phí trồng rừng thay thế; điều chuyển vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; ban hành giá đền bù cây cối, hoa màu...

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo tình hình triển khai, giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp các băn khoăn, vướng mắc của các địa phương, chủ đầu tư.

Không được để giải ngân dưới 95%

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm của các đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Nhờ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết kịp thời. Việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban ngày 8/5/2024 đã được các ngành, cấp triển khai nghiêm túc.

Nêu rõ tiến độ giải ngân của các đơn vị, chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, nguyên nhân lớn nhất khiến giải ngân chậm là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu, nhân lực. Đặc biệt, có nhiều dự án không có khó khăn, vướng mắc, nguồn vốn lớn nhưng lại dồn giải ngân vào cuối năm.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh thời gian của năm 2024 còn lại chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi số vốn chưa giải ngân còn rất lớn, chưa kể thời tiết diễn biến không thuận lợi, để hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu trên 95% trên kế hoạch vốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, thực hiện "4 đúng" theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Nhìn nhận đúng tình hình, tìm ra đúng nguyên nhân, đề ra đúng giải pháp và tập trung thực hiện quyết liệt, nhằm hoàn thành đúng mục tiêu.

Bên cạnh đó, thực hiện đúng các giải pháp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra và các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Từ nay đến cuối năm, đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư bám sát kế hoạch, thực hiện đúng cam kết từ đầu năm, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo sâu sát hơn nữa các Ban quản lý dự án, nhà thầu, tuyệt đối không được giải ngân dưới mức 95%.

Đối với các dự án không có vướng mắc, đề nghị các chủ đầu tư tập trung các điều kiện cần thiết, bám sát công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn kịp thời.

Đối với các dự án đang vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hồ sơ thủ tục, giao các chủ đầu tư trong phạm vi, chức năng sớm hoàn thành hồ sơ liên quan, đảm bảo chất lượng; trực tiếp làm việc với các sở, ngành để giải quyết các vướng mắc.

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các huyện có nhiều dự án phải giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết các vướng mắc, thực hiện kiểm đếm tới đâu thì thẩm định, phê duyệt chi trả đến đó, để đẩy nhanh tiến độ.

Cùng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu điều chỉnh, điều chuyển vốn các dự án giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân trong thẩm quyền của UBND tỉnh. Mặt khác, tham mưu đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác cấp tỉnh và 2 Tổ công tác cấp phòng để hỗ trợ tối đa cho các đơn vị, chủ đầu tư.

Trên tinh thần hỗ trợ tích cực cho các đơn vị, chủ đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc tỉnh tập trung cân đối, đảm bảo đủ nguồn cho giải ngân đầu tư công; hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho các đơn vị giải ngân vốn kịp thời. Các sở, ngành khác tập trung ưu tiên hướng dẫn tối đa cho các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công theo hướng cắt giảm 50% thời gian.

Lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 và các Nghị định liên quan; ưu tiên đẩy nhanh thẩm định hồ sơ trích đo; kịp thời giải quyết các khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, vật liệu đá, cát, phục vụ các dự án đầu tư công đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định.

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị 3 đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung theo dõi, đôn đốc, kịp thời xử lý các khó khăn của các huyện; hướng dẫn 2 huyện Kỳ Sơn, Quế Phong điều chỉnh các nguồn vốn đảm bảo quy định và thời hạn.