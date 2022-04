Bắn 2 người bị thương khi dùng súng giải quyết tranh chấp

Chiều 8/4, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Trì và Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ án nổ súng bắn 2 người bị thương.