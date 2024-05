Bản án cho kẻ chém hàng xóm, đâm tử vong công an

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Say rượu, Nguyễn Đình Trí về nhà chửi bới vợ, chém hàng xóm. Một công an viên sau khi nhận được tin báo đã tiếp cận hiện trường thì bị Trí chém tử vong.

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Trí (SN 1969), trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn về tội “Giết người”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 19h ngày 10/10/2023, Nguyễn Đình Trí sau khi uống rượu về nhà thì chửi bới và đánh đập vợ. Vợ Trí chạy sang nhà em trai chồng lánh nạn thì bị chồng cầm dao đuổi theo.

Lúc này, tại nhà em trai Trí đang có người ngồi uống rượu. Trí gây sự và chém vào cổ một người. Những người có mặt đến can ngăn và tước con dao trên tay Trí, đồng thời đưa nạn nhân đến trạm y tế xã sơ cứu.

Bị cáo Nguyễn Đình Trí tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Một lúc sau, Trí cầm dao quay lại nhà em trai nhưng người nhà đã đóng cửa. Trí cầm dao chém vào cửa chính, cửa sổ và bàn ghế nên người vợ liền gọi điện nhờ xóm trưởng báo công an.

Sau khi nhận được thông báo, ông Hoàng Thế Th. (SN 1969) - Công an viên bán chuyên trách xóm liền xuống hiện trường. Lúc này, Trí đã về nhà, khóa cửa cổng lại nên ông Th. yêu cầu đối tượng lên trụ sở công an xã làm việc. Tuy nhiên, Trí không chấp hành và đứng trong sân cầm dao chém vào cổng.

Trước tình hình trên, ông Th. điện thoại báo cho đồng chí Phó trưởng Công an xã Hùng Tiến tăng cường lực lượng xuống hiện trường. Trong lúc ông Th. đang đứng nói chuyện thì Trí trèo tường rào, nhảy ra đâm một nhát vào người công an viên. Nạn nhận được mọi người đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương thấu ngực.

Sau khi đâm người, Nguyễn Đình Trí trèo vào nhà nằm ngủ. Đến 21h30 cùng ngày, Trí bị công an bắt giữ. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trí không nhớ rõ hành vi phạm tội của mình và có biểu hiện rối loạn tâm thần. Do đó, cơ quan chức năng đã giám định tâm thần đối với Trí, kết luận trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Nguyễn Đình Trí bị bệnh các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai do uống rượu say nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giết người của bị cáo có tính côn đồ nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình đã khắc phục một phần thiệt hại, bị cáo hạn chế khả năng điều khiển hành vi, bố mẹ của bị cáo là người có công với cách mạng.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Trí 20 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại 180 triệu đồng.

Đối với hành vi chém vào cổ người hàng xóm, do vết thương nhẹ, bị hại không yêu cầu xử lý nên cơ quan chức năng không xem xét.