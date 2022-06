Ban An toàn giao thông Nghệ An thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông tại Ninh Bình

(Baonghean.vn) - Sáng 15/6, Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và đại diện chính quyền các địa phương Yên Thành, Đô Lương đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Ninh Bình.

Đoàn đã đến thăm hỏi động viên gia đình 3 nạn nhân ở xóm 5 xã Liên Thành, huyện Yên Thành; xóm 6 xã Tân Sơn và ở xóm 3 xã Thái Sơn, huyện Đô Lương.

Thắp hương phúng viếng, Đoàn công tác cũng thăm hỏi, động viên người thân các nạn nhân cố gắng vượt qua đau thương, mất mát. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trong số 3 nạn nhân người Nghệ An tử vong có 2 người có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó em Phan Uy Vũ, 14 tuổi ở xóm 5, xã Liên Thành là con trai đầu, sau có 2 em gái thì cả 2 em đều bị bệnh nặng (1 em bị tim bẩm sinh, 1 em bị u não). Trong chuyến xe định mệnh, gia đình em Vũ có 9 người đi cùng. Em Vũ mất tại hiện trường, bà ngoại của Vũ bị thương nặng, hiện tiên lượng xấu.

Còn nạn nhân Nguyễn Tất Ngà ở xóm 6, xã Tân Sơn, Đô Lương là em út trong gia đình có 5 chị em. Bà nội của Ngà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, 112 tuổi, cũng vừa mới mất.

Nạn nhân thứ ba là em Nguyễn Tài Thái, sinh năm 2000, ở xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương. Thái là con đầu, sau có 1 em trai và 1 em gái. Người dân xóm 3 cho biết hiện Thái đang đi học nghề cắt tóc ở Hà Nội và cũng sắp sửa hoàn thành.

Ngày 13/5, Thái bắt xe khách về quê để dự đám cưới bạn thì gặp nạn. Bố của Thái thường xuyên đau ốm và vừa đi viện chữa trị dài ngày về nhà, mẹ của Thái làm nghề nông, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 24 giờ ngày 13/6 tại khu vực ngã ba giao nhau giữa QL1A với đường Tuệ Tĩnh (thuộc P.Nam Thành, TP.Ninh Bình), xe khách BKS 37B - 028.06 đang lưu thông hướng Ninh Bình - Thanh Hóa, khi đến địa điểm trên thì va chạm với một chiếc xe máy, xe khách lật nghiêng trên đường.

Hậu quả, người điều khiển xe máy (trú ở Ninh Bình) và 3 hành khách quê Nghệ An tử vong, nhiều người khác bị thương.