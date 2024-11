Pháp luật

Ban An toàn giao thông tỉnh thăm các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 14/11, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Phan Huy Chương - Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 10 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và Nghĩa Đàn.