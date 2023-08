Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền 'Công nhân xây dựng Văn hóa giao thông an toàn'

Hơn 200 công nhân, đại diện cho hơn 7000 công nhân của Công ty TNHH Viet Glory tham gia buổi tuyên truyền. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đồng chí Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị: Mỗi công nhân cần nâng cao ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông”. Cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ việc thay đổi các hành vi của bản thân; tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền, giáo dục người thân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông…

Đồng chí Phan Huy Chương- Phó Ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh phát biểu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: ĐC

Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã cùng các tổ chức đoàn thể xã hội tại địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân. Đặc biệt là Ban ATGT huyện Diễn Châu phối hợp Liên đoàn Lao động huyện quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân trên địa bàn quản lý; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, thu hút công nhân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thường xuyên, liên tục, với sự đồng thuận, ý chí quyết tâm cao.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Đ.C

Tại buổi tuyên truyền, Ban tổ chức đã chiếu các thông điệp tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phản ánh một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến công nhân; các nguyên nhân của tai nạn giao thông; từ đó cảnh báo những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây nên tai nạn giao thông...

Ban ATGT tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho công nhân. Ảnh: Đ.C

Dịp này, Ban ATGT tỉnh đã tổ chức cho công nhân ký cam kết về chấp hành Luật Giao thông; tặng các phần quà cho công nhân tại Công ty TNHH Viet Glory, gồm 500 móc chìa khóa và 50 mũ bảo hiểm.

Tổ chức cho công nhân ký cam kết về chấp hành Luật Giao thông. Ảnh: ĐC