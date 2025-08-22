Thứ Sáu, 22/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xây dựng Đảng

Ban Bí thư khai trừ ra khỏi đảng 4 cựu cán bộ

Trần Thường 22/08/2025 19:16

Sáng 22/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đến tháng 2/2025) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

Nhiều cán bộ, đảng viên tại Cục An toàn thực phẩm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Đức Quyền trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký Quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ông Lê Đức Giang trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Hồng Sơn trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ông Ngô Công Tước trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính huyện U Minh Thượng trái quy định pháp luật.

Các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ban-bi-thu-khai-tru-ra-khoi-dang-4-cuu-can-bo-2435017.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ban-bi-thu-khai-tru-ra-khoi-dang-4-cuu-can-bo-2435017.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu có chế độ mới với cán bộ bị tác động từ sáp nhập

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu có chế độ mới với cán bộ bị tác động từ sáp nhập

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Ban Bí thư nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhậm chức, lên chức khi sáp nhập tỉnh, xã

Ban Bí thư nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhậm chức, lên chức khi sáp nhập tỉnh, xã

Đọc tiếp

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu có chế độ mới với cán bộ bị tác động từ sáp nhập

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu có chế độ mới với cán bộ bị tác động từ sáp nhập

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Ban Bí thư nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhậm chức, lên chức khi sáp nhập tỉnh, xã

Ban Bí thư nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhậm chức, lên chức khi sáp nhập tỉnh, xã

Xem thêm Xây dựng Đảng

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Xây dựng Đảng
      Ban Bí thư khai trừ ra khỏi đảng 4 cựu cán bộ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO