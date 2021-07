Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hành trình tri ân tại Nghệ An

Sáng 17/7, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2021), 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu tổ chức các hoạt động tri ân, an sinh xã hội tại Nghệ An.



Cùng tham dự có các đồng chí Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và Nguyễn Tường Lâm; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thay mặt đoàn công tác dâng lễ vật lên ban thờ tại Đền Chung Sơn, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là nơi thờ tự những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QH

Trong hành trình tri ân ý nghĩa tại Nghệ An, đoàn công tác đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tọa lạc tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Các thành viên trong đoàn đã thành kính bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đoàn đại biểu tổ chức lễ dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương - nơi được ví như "tọa độ lửa" trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, giành hòa bình, độc lập cho dân tộc ta. Ảnh: QH

Tiếp đó, đoàn công tác của Trung ương Đoàn tới thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Tại đây, đoàn đại biểu dâng nén hương thơm tỏ lòng thành, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ Thanh niên xung phong đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, anh dũng ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc.



Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cùng các thành viên trong đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống ở Truông Bồn. Ảnh: QH

Sáng cùng ngày, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cũng đã trao 7 suất quà cho các cựu TNXP trên địa bàn huyện Đô Lương, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Những món quà tri ân ý nghĩa được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chuyển tới tận tay các cựu TNXP tại huyện Đô Lương. Ảnh: QH

Đoàn công tác trao quà ủng hộ công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc. Ảnh: QH

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn còn trao tặng 400 khẩu trang y tế đạt chuẩn N95 cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, 100 bộ đồ bảo hộ phòng chống Covid-19 và 1 nhà nhân ái cho cựu TNXP trị giá 80 triệu đồng./.