Bán bò để buôn ma túy, ông bố của 7 đứa con bật khóc tại tòa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 28/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Thò Công Mình (32 tuổi), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/6/2023, Mình đi làm rẫy thì gặp một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ). Qua nói chuyện, người này đặt mua của Mình 20 gói hồng phiến.

Bị cáo Thò Công Mình lĩnh án 20 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Tối hôm sau, Mình cầm theo 25 triệu đồng đi bộ đến khu vực biên giới giáp ranh với nước Lào để mua ma túy. Với số tiền mang theo, Mình đã mua được 20 gói hồng phiến rồi đem về nhà cất giấu.

Sáng sớm hôm sau, gã đàn ông này cầm theo ma túy đi giao cho khách, nhưng trên đường di chuyển đã bị công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật vụ án là hơn 355 gam ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Quá trình điều tra, bị cáo khai đã dùng tiền bán bò để buôn ma túy. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng có 7 đứa con đang còn nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội; đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý chất ma túy. Bị cáo là người có sức khỏe, có đầy đủ nhận thức, biết hành vi mua bán ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn thực hiện. Do đó, tòa tuyên phạt Thò Công Mình 20 năm tù.