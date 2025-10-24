Thời sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 2 Chiều 24/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức hội nghị lần thứ 2 để bàn một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Ảnh: Phạm Bằng

Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, ngày 10/10/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 2462 chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là phiên họp đầu tiên sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An được chuẩn y, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, tinh thần cộng sự để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự thảo Chương trình hành động nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và các công việc có tính chất đặt nền tảng, tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực.

Triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực, khu vực.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh góp ý vào dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, thực hiện 2 đột phá về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kết cấu hạ tầng với các nhiệm vụ trọng tâm, kèm theo các nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách cụ thể, dự án trọng điểm.

Việc ban hành chương trình hành động nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, logistics, du lịch.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Nhân dân trong thời kỳ phát triển mới. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Góp ý vào nội dung dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào vấn đề phân cấp, phân quyền, gắn với nguồn lực thực hiện; đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án, dự án...

Tiếp tục sắp xếp để bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong thời gian qua, đặc biệt từ tháng 11/2024 đến nay, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đạt được những kết quả tích cực.

Bộ máy bước đầu đi vào vận hành cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng cần hoàn thiện, tiếp tục sắp xếp. Bởi đến nay, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại các tổ chức bên trong của các cơ quan, bố trí biên chế, cán bộ còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là ở cấp xã đang có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng, từ những hạn chế đó dẫn đến phát sinh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, cần tiếp tục sắp xếp để đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 18 của Trung ương và các kết luận của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thực sự thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn đầy đủ các chức danh; bố trí hợp lý cán bộ trong nội bộ các xã, phường; bổ sung cán bộ cho địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng uỷ UBND tỉnh tiếp tục lập danh sách 5% cán bộ, công chức các sở, ngành cấp tỉnh để tăng cường cho cấp xã theo hướng biệt phái có thời hạn, lựa chọn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực phù hợp với yêu cầu bố trí việc làm ở các xã. Tiếp tục rà soát, điều phối đội ngũ cán bộ giữa các xã và khẩn trương rà soát, nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, tuyển dụng thêm biên chế.

Để cán bộ được biệt phái về cấp xã yên tâm công tác, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về kinh phí cho đối tượng này. Đảng uỷ các xã, phường tiếp tục rà soát, điều chỉnh cán bộ trong nội bộ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện kết luận của Trung ương, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch của Tỉnh uỷ; tiếp tục chủ động thực hiện sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trong thời gian tới.

Khối quản lý nhà nước tiếp tục rà soát cơ chế vận hành, nhất là vấn đề phân cấp, phân quyền. Bên cạnh việc hướng dẫn, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, qua đó tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo đồng thuận để thực hiện nghị quyết đảm bảo yêu cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiếp tục hoàn thiện để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.