Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Năm 2021, Nghệ An đã chủ động, tích cực và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tỉnh cũng đã chủ động đề xuất và tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 36 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát và thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế Nghệ An vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo Tổng cục Thống kê đạt 6,2%. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 17.678 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, ước tăng 19,95%.

Tính đến hết tháng 11, hơn 28.000 tỷ đồng cũng được đầu tư vào Nghệ An thông qua 106 dự án cấp mới và 118 lượt dự án điều chỉnh vốn.

Năm nay, Nghệ An dự kiến có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế sẽ có 300 xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh, chiếm 72,99% số xã, có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và chuẩn nông thôn mới.

Cải cách hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực thực hiện năm “Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính”; thực hiện phương châm: “Nhanh - Đúng - Hiệu quả” trong tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.