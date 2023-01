Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tới thăm, tặng quà cho bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thư ngỏ của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An về giúp đỡ người nghèo đón Tết, các cơ quan báo chí tỉnh và Văn phòng đại diện báo chí đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực kêu gọi ủng hộ, với số tiền hơn 450 triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Nắm bắt xu thế và nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, nhiều điểm du lịch ở Nghệ An đang chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất để đón và phục vụ du khách.

(Baonghean.vn) - Một đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh với số lượng lớn vừa bị Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài tỉnh triệt phá thành công, thu giữ gần 4 tạ pháo.

Khi mưa ẩm hay lạnh giá, sấy gương, sấy kính, sấy vô lăng,... sẽ là những tính năng hữu ích mà bạn nên dùng mỗi khi lái xe để tăng sự thoải mái và đảm bảo an toàn. Thế nhưng không phải ai cũng biết và để ý đến điều này.

(Baonghean.vn)- Ngày 16/01/2023, Công an thị xã Thái Hoà và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, 2 đơn vị vừa phối hợp, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ vận chuyển hàng cấm.