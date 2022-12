Bản chất 'giải thưởng nhân quyền' của tổ chức khủng bố Việt Tân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp cuối năm, một số tổ chức chống phá ở hải ngoại lại vẽ ra chiêu trò bình chọn và trao “giải thưởng nhân quyền”. Trong đó, tổ chức khủng bố Việt Tân đang rêu rao thứ gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”.

Đây thực chất là âm mưu của Việt Tân cổ xúy, kích động sự chống phá của các đối tượng “dân chủ”, đánh lạc hướng dư luận và tạo cớ công kích chính quyền.

Thông thường, Giải thưởng Nhân quyền vốn rất thiêng liêng, cao cả, dành cho những người có đóng góp lớn vì sự tiến bộ trong bảo đảm quyền con người ở các quốc gia, vùng lãnh thổ hay ở phạm vi khu vực và thế giới. Khi một người được lấy tên để đặt cho giải thưởng thì người đó phải là người đặc biệt có uy tín, địa vị xã hội và có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển cộng đồng.

Thế nhưng, với “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” của Việt Tân thì không như vậy. Năm 2018, tổ chức khủng bố Việt Tân “đẻ” ra thứ gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng”. Theo từng năm khác nhau, chúng sẽ có các chủ đề khác nhau để trao cho người nào “xứng đáng nhận giải thưởng”. Qua đó, Việt Tân thêu dệt, thổi phồng thành “nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh cho dân sinh, dân quyền của nhà hoạt động dân chủ đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước” và “bảo vệ chủ quyền trước nguy cơ Trung Quốc”. Vậy thực hư mục đích của “giải thưởng” này là như thế nào?

“Giải thưởng” này mang tên Lê Đình Lượng, vậy vạch trần bản chất của cái tên Lê Đình Lượng có nghĩa là sẽ thấy được bản chất của cái giải thưởng này. Trên thực tế, Lê Đình Lượng (SN 1965), trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) không phải một “người yêu nước” như Việt Tân vẫn rêu rao. Mà hắn ta chính là đối tượng cộm cán, chuyên chống phá chế độ; đồng thời là thành viên, cánh tay đắc lực của tổ chức khủng bố Việt Tân. Thông qua các trang mạng xã hội, Lê Đình Lượng đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết tuyên truyền ca ngợi, cổ vũ tổ chức khủng bố Việt Tân; xuyên tạc về tình hình đất nước, lợi dụng các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường để thổi phồng, bóp méo sự thật nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong quần chúng nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, Lê Đình Lượng sử dụng Facebook mang tên “Lỗ Ngọc” để kết bạn, làm quen, lôi kéo Nguyễn Văn Hóa (đối tượng đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7 năm tù về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” vào tháng 11/2017). Lê Đình Lượng còn thường xuyên sử dụng Facebook “Lỗ Ngọc” để đăng tải nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Năm 2018, Lê Đình Lượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù và phạt quản chế 5 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” thực chất là trò bịp bợm của “Việt Tân” nhằm lôi kéo sự quan tâm của dư luận, chiêu trò để tổ chức khủng bố Việt Tân hợp thức hóa việc cung cấp tiền bạc cho những kẻ được họ tiếp tay hoạt động chống Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Đồng thời, thông qua đó nhằm tiếp tục cổ xúy, lôi kéo các đối tượng khác hoạt động phục vụ âm mưu chống phá chế độ Việt Nam của tổ chức khủng bố này. Cùng với đó, việc trao giải thưởng “nhân quyền” cũng là phương thức để đánh bóng tên tuổi, kích động, cổ súy cho những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng mạng xã hội vi phạm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền chống phá đất nước.

Với thủ đoạn dùng danh xưng “nhân quyền” để gán ghép vào “giải thưởng” của tổ chức khủng bố Việt Tân hòng gây sự chú ý từ quốc tế để bôi nhọ, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Mặt khác, chúng sử dụng “giải thưởng nhân quyền” như một công cụ thêu dệt để các tổ chức quốc tế có cái nhìn phiến diện, thiếu thiện chí với Việt Nam, gây sức ép, can thiệp vào các hoạt động tư pháp của Việt Nam.

Ngày 4/10/2016, Bộ Công an đã đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam, đồng thời nêu rõ: “Người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt Tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân” sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Do vậy, cần khẳng định rằng, việc một tổ chức “khủng bố” lập ra giải thưởng thì giải thưởng đó hoàn toàn không có giá trị, là bất hợp pháp.

Những cá nhân được trao “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” thực chất chỉ là những đối tượng cực đoan, những con rối của tổ chức khủng bố Việt Tân đang chấp hành án trong trại giam vì những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến chống phá chế độ. Đơn cử như “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” năm 2022 của tổ chức khủng bố Việt Tân đã xướng tên Nguyễn Năng Tĩnh - đối tượng đã bị TAND tỉnh tuyên phạt 11 năm tù; phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Như vậy, có thể thấy rõ, thứ gọi là “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” - “con đẻ” của tổ chức khủng bố Việt Tân chỉ là một trong những trò hề của tổ chức khủng bố này. Nó đã phơi bày bộ mặt chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các đối tượng cực đoan, các thế lực thù địch và những kẻ phản động lưu vong.

Tiếp cận và nhìn nhận đúng đắn vấn đề, qua đó sẽ hiểu rõ bản chất mưu đồ, của những thứ gọi là “giải thưởng nhân quyền” - chiêu trò của những thế lực thù địch đang rắp tâm cản trở, phá hoại sự ổn định, phát triển của Việt Nam. Đồng thời qua đó, cũng cảnh tỉnh cho những người còn mơ hồ, nhẹ dạ cả tin không bị sa vào “cái bẫy” các thế lực thù địch, chống phá dựng lên.