Kinh tế Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác thuỷ sản trái phép họp trực tuyến với các tỉnh, thành ven biển Chiều tối 14/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác thuỷ sản trái phép họp trực tuyến với các tỉnh, thành ven biển về kết quả triển khai các biện pháp đấu tranh chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tháng 10.

Chủ trì từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Hồng Hà - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo và các tỉnh ven biển.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ -Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo IUU tỉnh.

Quyết liệt, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo Kết luận số 517/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 26/9. Theo đó cùng với tham mưu các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tiếp tục xác minh, kiểm kê các tàu không số, lập danh sách 235 tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU cao, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường và giao địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ; Bộ Công an đã lập hồ sơ khởi tố các vụ vi phạm và tiếp tục phân loại để quản lý các tàu cá có nguy cơ cao về neo đậu trên bờ.

Đại diện các sở, ngành là thành viên tham gia và theo dõi cuộc họp từ điểm cầu Hà Nội. Ảnh N.H

Trao đổi với các Bộ, ngành và địa phương tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các Bộ, ngành phối hợp với các nhà mạng ứng dụng công nghệ giám sát tàu cá. Khi triển khai các địa phương bám sát kế hoạch giao việc của Thủ tướng; ngành Nông nghiệp và Môi trường có ngay giải pháp để tăng tỷ lệ kê khai sản lượng thủy sản đánh bắt tại cảng để truy xuất nguồn gốc.

Các Bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai nhiệm vụ, từ xác minh, xử phạt hành chính nghiêm và nếu đủ dấu hiệu thì làm hồ sơ khởi tố…

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các Cảng do Nhà nước đầu tư, công bố đủ điều kiện để yêu cầu các tàu theo quy định phải vào cảng chỉ định. Các cảng còn lại, tuỳ điều kiện hạ tầng để cho phép tàu ra vào cảng thuận lợi.

Ứng dụng công nghệ cao để theo dõi, giám sát đội tàu

Trên cơ sở phát biểu bổ sung của một số Bộ, ngành, Phó Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực cần tăng thời lượng tuyên truyền về đợt cao điểm chống khai thác IUU để đón đoàn EC; đồng thời đề nghị các địa phương tổng hợp báo cáo tình hình vướng mắc.

Chủ tàu cá xã Diễn Châu báo sản lượng khai thác tại Cảng Lạch Vạn. Ảnh: Nguyễn Hải

“ Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, Nghệ An nắm chắc số lượng 2.634 tàu, giảm 1 chiếc; số tàu thực hiện đăng kiểm, cấp phép, lắp đặt thiết bị VMS là 1.038/1.041, đạt 99,71% và tăng 9 chiếc; đã đăng kiểm 1.404/1.118 tàu, đạt 99%, còn 14 tàu hết hạn đăng kiểm, thêm 1 tàu xoá đăng ký. Luỹ kế từ đầu năm đến 13/10 có 527 tàu xoá đăng ký và mua bán, sang tên đổi chủ; còn 32 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Tại buổi làm việc, Nghệ An báo cáo 4 kết quả nổi bật của tỉnh sau 2 tuần; đồng thời dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó chú trọng hướng dẫn chống khai thác IUU; đảm bảo 100% tàu cá kích hoạt eCDT và thực hiện truy xuất nguồn gốc; kiểm soát 100% tàu cá ra vào cửa lạch và kiên quyết không có tàu cá chưa đủ điều kiện xuất lạch.

Đoàn liên ngành Kiểm ngư và Cảnh sát biển phối hợp tuyên truyền khai thác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và kiểm tra chống khai thác IUU trên vùng biển Vịnh Bắc bộ. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhân dịp này, cũng như một số địa phương, Nghệ An kiến nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát tàu cá tại Cục Thủy sản và Kiểm ngư, cũng như tại Chi cục Thủy sản các tỉnh nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, phát hiện sớm tàu cá mất kết nối, triển khai phần mềm tự động báo vị trí khi tàu mất kết nối VMS.