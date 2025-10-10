Thời sự Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nghệ An họp phiên thứ 14 Sáng 10/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Phạm Bằng

Dự phiên họp có đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Nội chính Trung ương phụ trách địa bàn Nghệ An; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Phạm Bằng

Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, xác định phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2025 và thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Trong quý III năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Phạm Vũ Cường báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chỉ đạo đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí; rà soát, xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản công, nhà, đất trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh hoặc tiếp tục triển khai các dự án, công trình, trụ sở bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Bộ Chính trị, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án, vụ việc liên quan.

Nhiệm vụ quý IV năm 2025, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tiếp tục bám sát chương trình, quy chế làm việc, tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, đề cao tinh thần gương mẫu, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.