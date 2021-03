Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn khai mạc huấn luyện chiến sỹ dân quân năm thứ nhất 2021 cụm số 2

(Baonghean.vn) - Đảo Mắt và đảo Ngư thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An và Bắc Trung Bộ. Người lính đóng quân trên hai đảo tiền tiêu này được ví như những đôi "mắt thần" ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, bảo vệ bình yên vùng biển đảo tiền tiêu xứ Nghệ.