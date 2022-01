Ban Dân tộc, Báo Nghệ An và BIDV Nghệ An trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Tri Lễ (Quế Phong)

Nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ (Quế Phong), Báo Nghệ An phối hợp với Ban Dân tộc kết nối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nghệ An trao tặng 60 suất quà Tết đến 60 hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và 1 ấn phẩm Báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần 2022.

Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng BIDV, Báo Nghệ An trao số tiền 30 triệu đồng cho 60 hộ nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Thu Hương