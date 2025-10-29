Pháp luật Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi Chiều nay (29/10), Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Nghệ An năm 2025 (đợt 2).

Cuộc họp thẩm tra do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc Họp thẩm tra. Ảnh: Tiến Đông

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra vào chiều 3/11/2025), Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Nghệ An năm 2025 (đợt 2).

Đồng chí Quế Thị Trâm Ngọc - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông

Dự thảo Nghị quyết này được xây dựng dựa trên căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; trên cơ sở khả năng cân đối nguồn vốn 2025, định hướng đầu tư và căn cứ vào các quy định của pháp luật; kế hoạch vốn cho các dự án có trong danh mục trung hạn đã được HĐND tỉnh phê duyệt, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án...

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (đại diện đơn vị thụ hưởng dự án), phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông

Dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 (đợt 2) là gần 26,5 tỷ đồng, để thực hiện 6 dự án tại 3 xã: Nhôn Mai (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương cũ), Châu Tiến (xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu cũ), Sơn Lâm (xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương cũ).

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh góp ý hoàn thiện dự thảo nghị quyết. Ảnh: Tiến Đông

Đối với số vốn chưa phân bổ (hơn 84 tỷ đồng), UBND tỉnh đã có công văn gửi Bộ Dân tộc và Tôn giáo xin ý kiến cho phép điều chỉnh kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhằm khắc phục thiệt hại do các cơn bão gây ra đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau khi có ý kiến của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, căn cứ quy trình, quy định hiện hành thì UBND tỉnh sẽ hoàn thiện phương án phân bổ, báo cáo HĐND tỉnh.

Bà Đậu Thị Minh Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính giải trình một số vấn đề mà các đại biểu góp ý. Ảnh: Tiến Đông

Tại buổi thẩm tra, một số ý kiến cũng cho rằng, việc xây dựng phương án bố trí vốn thời điểm này là chậm; các dự án này cơ bản được xây dựng kế hoạch trước thời điểm sáp nhập nên phải điều chỉnh. Một số ý kiến cũng đề nghị cơ quan xây dựng nghị quyết cần điều chỉnh lại một số nội dung phù hợp với việc thay đổi địa giới hành chính cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp...

Ông Lương Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo (đơn vị xây dựng nghị quyết), phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tiến Đông

Kết luận tại cuộc Thẩm tra, đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị cơ quan xây dựng nghị quyết cần rà soát lại các số liệu đúng với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ, giải ngân vốn các dự án. Thực hiện phân bổ và giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn cho các dự án năm 2025 đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật Đầu tư công.

Khi có vốn thì cần triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản...

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Tiến Đông

Sau buổi thẩm tra này, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ có báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh để trình kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp chuyên đề, dự kiến diễn ra vào chiều 3/11/2025).