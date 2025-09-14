Chủ Nhật, 14/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bán điện thoại tiêu xài, nam sinh báo tin giả bị cướp để giấu mẹ

Phạm Thủy 14/09/2025 06:42

Sau khi dùng tiền đi làm thêm để mua điện thoại và bán điện thoại để lấy tiền tiêu xài, sợ mẹ phát hiện nên nam thanh niên đã bịa ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường giả để trình báo cơ quan Công an.

Vào khoảng 18h ngày 12/9/2025, Công an phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo từ anh Hà Hoàng Hải N. (SN 2007), hiện đang tạm trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An về nội dung: Vào khoảng 17h cùng ngày, anh N. đang điều khiển xe mô tô tại khu vực sân Golf (đường Bình Minh, khối Mỹ Thắng, phường Cửa Lò) thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt có hành vi đe dọa, dùng vũ lực cướp số tiền 3,9 triệu đồng và 1 điện thoại di động Realme, C55.

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất mức độ rất nghiêm trọng, Công an phường Cửa Lò đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng rà soát, truy xét và trích xuất camera khu vực xảy ra vụ việc, khu vực xung quanh để điều tra, làm rõ.

0.ảnh pv
Hà Hoàng Hải N. tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai người trình báo đã phát hiện các dấu hiệu nghi vấn. Sau quá trình truy xét, xác minh, sàng lọc thông tin và thu thập các tài liệu chứng cứ, lực lượng Công an xác định thông tin mà N. trình báo là không đúng sự thật.

Qua đấu tranh, Công an phường Cửa Lò đã làm rõ, trong thời gian nghỉ hè, N. đi làm thêm được số tiền lương 3,9 triệu đồng. Sau đó, N. đã dùng số tiền này đi mua điện thoại di động và khi thiếu tiền, N. đã bán điện thoại để tiêu xài nên không có tiền đưa về cho mẹ. Sợ mẹ phát hiện, N. đã nghĩ ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường giả để trình báo cơ quan Công an. Từ những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được, N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.

Hiện, Công an phường đang củng cố hồ sơ để xử lý N. về hành vi cố ý tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật, theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an phường Cửa Lò khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, sai sự thật về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, sai sự thật về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Công an Nghệ An xử phạt 02 trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật

Công an Nghệ An xử phạt 02 trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật

Đọc tiếp

Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, sai sự thật về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, sai sự thật về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Công an Nghệ An xử phạt 02 trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật

Công an Nghệ An xử phạt 02 trường hợp đăng tải tin giả, tin sai sự thật

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bán điện thoại tiêu xài, nam sinh báo tin giả bị cướp để giấu mẹ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO