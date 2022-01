Bạn đọc Báo Nghệ An trao quà cho bé trai 10 tuổi mồ côi ở Thanh Chương

Cháu Toàn hiện đang học lớp 4Y, trường Tiểu học thị trấn (Thanh Chương). Chỗ dựa hiện tại của Toàn là ông bà ngoại. Gia cảnh ông bà ngoại cũng còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nhật Minh

Thông qua bài viết "Mẹ qua đời vì đuối nước, bé trai 10 tuổi bơ vơ trong ngôi nhà tình nghĩa" đăng trên Báo Nghệ An điện tử ngày 9/1/2022, bạn đọc hảo tâm của Báo Nghệ An ủy quyền cho đại diện Công đoàn Báo Nghệ An trao cho cháu Trịnh Khánh Toàn phần quà gồm áo ấm, bánh, sữa và số tiền 5 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ trên do Quỹ thiện tâm Phương Nga (Hà Nội) hỗ trợ với mong muốn cháu được đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Mẹ qua đời vì đuối nước, bé trai 10 tuổi bơ vơ trong ngôi nhà tình nghĩa (Baonghean.vn) - Vốn sinh ra đã thiếu vắng tình thương của bố, nay người mẹ đơn thân cũng đã qua đời, cháu Trịnh Khánh Toàn ở khối 7A, Thị trấn Thanh Chương trở thành trẻ mồ côi khi đang học lớp 4.

Đại diện Công đoàn Báo Nghệ An và đại diện Ủy ban MTTQ thị trấn Thanh Chương trao quà của nhà hảo tâm cho cháu Toàn. Ảnh: Nhật Minh

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, hoàn cảnh của cháu Toàn rất thương tâm, khi sinh ra không biết mặt bố. Hai mẹ con sống côi cút trong ngôi nhà lụp xụp cạnh nhà ông bà ngoại. Thương gia cảnh nghèo khó của chị, năm 2020, chính quyền, đoàn thể địa phương đã chung tay xây dựng cho mẹ con chị 1 ngôi nhà tình nghĩa 2 gian.

Chị Trịnh Thị Vỹ (mẹ cháu Toàn) từ nhỏ đã mắc bệnh tật về trí tuệ, sức khỏe yếu. Hàng ngày, chị thường đi chăn trâu cho bố mẹ. Cháu Toàn đi học xa, được ông bà ngoại đưa đón đi về. Những tưởng cuộc sống vất vả, khó khăn của 2 mẹ con sẽ trôi qua trong yên bình như vậy, nào ngờ ngày 6/1/2022, chị Trịnh Thị Vỹ (SN 1991) mẹ của cháu Trọng đi chăn trâu sớm, khi xuống ao rửa chân, chị bị ngã xuống ao, do không biết bơi, nên bị đuối nước, chị gặp nạn, ra đi khi con còn nhỏ dại.