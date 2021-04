Bán được giá, nông dân Nghệ An đồng loạt thu hoạch ngô sinh khối

(Baonghean.vn) - Do giá ngô sinh khối tăng cao hơn so với năm trước, đồng thời nhằm tránh thiệt hại do giông lốc, nên hiện tại bà con nông dân vùng bãi bồi sông Lam đã đồng loạt thu hoạch bán cho các trang trại chăn nuôi.