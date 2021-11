Bàn giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch trong khu công nghiệp

Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng KCN VSIP và doanh nghiệp có công nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Trong 2 ngày qua, tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An xuất hiện 04 trường hợp F0 làm việc tại 3 dây chuyền, thuộc 01 phân xưởng của một công ty. Ở công ty này hiện có 1.900 cán bộ, nhân viên; riêng phân xưởng F0 làm việc có 600 công nhân.



Sau khi xuất hiện 4 trường hợp F0, các cơ quan chức năng, khu công nghiệp, công ty đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch như điều tra, truy vết, khử khuẩn, xét nghiệm các trường hợp liên quan. Kết quả điều tra truy vết bước đầu, tạm xác định được 102 F1, trong đó có 79 F1 ở công ty. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người cùng đi trên xe trung chuyển công nhân với F0.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình; bàn các giải pháp vừa phòng chống dịch an toàn và đảm bảo sản xuất. Trong đó nội dung trọng tâm là cách ly các F1, xét nghiệm tầm soát F0, vận động công nhân thực hiện sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quán triệt rõ tinh thần: Nghệ An luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát cao, doanh nghiệp cần phải thực hiện phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sản xuất không đứt gãy.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ tinh thần thực hiện phòng chống dịch an toàn, đảm bảo sản xuất không đứt gãy. Ảnh: Thành Chung Có 6 giải pháp mà Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, công ty có ca nhiễm cần phải thực hiện ngay, đó là: Khoang vùng, nhận diện các khu vực liên quan đến F0; tiếp tục điều tra, truy vết thật kỹ để xác định thêm F1; tổ chức cách ly tập trung ngay các trường hợp F1 tiếp xúc gần. Những người còn lại trong công ty thực hiện phương án 3 tại chỗ, đảm bảo an toàn, “vừa cách ly, vừa tham gia sản xuất”.



Về công tác xét nghiệm, công ty có trường hợp nhiễm Covid-19 cần thưc hiện xét nghiệm PCR “mẫu gộp” ngay cho toàn bộ cán bộ, công nhân; tiến hành xét nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định…

Công ty cần thực hiện rà soát, lập danh sách những công nhân có thể tham gia sản xuất “3 tại chỗ”. Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Khu Công nghiệp VSIP và công ty thực hiện truyền thông, vận động công nhân vừa tham gia phòng chống dịch, vừa sản xuất. Với những người không thể “3 tại chỗ” thì có thể cho tạm nghỉ, yêu cầu những người này khi về cần báo cáo chính quyền địa phương để được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Về các giải pháp mang tính lâu dài, PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị: Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An, các công ty tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Cụ thể các công ty cần theo dõi sát tình hình dịch, chủ động bổ sung kịch bản phòng chống dịch theo đúng tình hình thực tế; xây dựng kế hoạch vừa sản xuất vừa chống dịch theo đúng phương châm “3 tại chỗ”, “một cung đường, 2 điểm đến”; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch trong khu công nghiệp; kịp thời báo cáo với Khu Kinh tế Đông Nam và chính quyền địa phương để có sự phối hợp tốt trong xử lý tình huống dịch; đảm bảo sự hài hòa giữa “sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch”.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An và Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tiếp tục kiểm tra, đánh giá lại tình hình dịch; hướng dẫn khu công nghiệp và công ty thực hiện dập dịch. Về phía Sở Y tế Nghệ An sẽ tạo điều kiện tốt nhất về nhân lực cũng như đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ vắc-xin để tiêm mũi 2 cho công nhân trong thời gian sớm nhất./.