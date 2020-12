Bàn giải pháp đưa nông sản Nghệ An vào các hệ thống siêu thị

Chiều 4/12, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo "Tìm giải pháp đưa nông sản vào siêu thị và kết nối cung - cầu hỗ trợ tiêu thụ nông sản".

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, đại diện các siêu thị, các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh bạn. Ảnh: Quang An

Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh hiểu rõ các quy định, tiêu chuẩn cung ứng nông sản, cách thức tham gia vào hệ thống siêu thị; Tư vấn giải pháp cải thiện điều kiện sản xuất, chất lượng để sản phẩm đủ tiêu chuẩn bán hàng trong siêu thị; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các hộ sản xuất, HTX với các đơn vị bao tiêu sản phẩm...

Ông Nguyễn Văn Nam - PGĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang An

Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An, cuối năm 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ có 4 trung tâm thương mại, 42 siêu thị, các chuỗi cửa hàng chủ yếu tập trung vào điện tử, điện lạnh thì đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 17 trung tâm thương mại, 95 siêu thị, ngoài ra, còn hơn 100 cửa hàng chuyên doanh và cửa hàng tiện lợi hiện đại hoạt động theo mô hình chuỗi hiện đại đang phát triển nhanh, góp phần rất lớn vào việc tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Tuy nhiên, số lượng cơ sở bán lẻ hiện đại tăng nhanh nhưng quy mô còn nhỏ, một số chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy chế siêu thị, trung tâm thương mại. Hệ thống bán lẻ hiện đại hiện chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh, các thị xã, thị trấn và những nơi có lợi thế thương mại. Khu vực nông thôn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa số lượng cơ sở bán lẻ hiện đại còn ít.

Ông Cao Minh Tú - PGĐ Sở Công Thương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hồ Mạnh Hoàn - GĐ Công ty CP Biển Quỳnh cho rằng: Với những doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, việc liên kết đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại các siêu thị không dễ dàng. Lỗi thường mắc phải nhất là các cơ sở sản xuất chưa chú trọng đến việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý kinh doanh. Có những đơn vị đã thương thảo xong với phía siêu thị, tuy nhiên, đến lúc ký kết hợp đồng để nhập hàng thì hồ sơ còn thiếu sót, phải vội vàng đi bổ sung, khiến cho việc hợp tác bị đình trệ, mất uy tín đối với đơn vị bao tiêu sản phẩm...