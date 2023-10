Bàn giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) -Sáng nay (10/10), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện những tháng còn lại của năm 2023.

Chủ trì điểm cầu tại Hà Nội là đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Về phía điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong cả nước về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, giảm 90 số vụ và giảm 60 người chết. Đặc biệt, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành, thành xe tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản...

Toàn cảnh điểm cầu tại Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông

Tại Nghệ An, trong 9 tháng qua, trên địa bàn xảy ra 127 vụ tai nạn, làm chết 85 người, bị thương 90 người. So với 9 tháng đầu năm 2022, số vụ tai nạn đã giảm 17 vụ, giảm 11 người chết và số người bị thương giảm 9 trường hợp. Để hạn chế tai nạn giao thông, ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về giao thông.

Thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Tư liệu Minh Khôi

Hội nghị cũng tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm. Đặc biệt, vẫn còn một số địa phương xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người. Tình trạng vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, tải trọng phương tiện chưa được xử lý kịp thời, ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn... khiến mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% chưa đạt được như kỳ vọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương trên toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ và kế hoạch của Năm An toàn giao thông 2023. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và quá tải trọng. Quản lý tốt về kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định phương tiện, đặc biệt là các hoạt động vận tải dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán sắp tới...

Tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương cũng đưa ra nhiều giải pháp để kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải nâng cao ý thức, nhận thức cho đông đảo người dân; phát huy sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về giao thông; tập trung xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt cũng như nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, tránh để phát sinh những điểm đen mới gây mất an toàn...

Ký cam kết 9 tiêu chí về việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong học đường. Ảnh: Tư liệu An Quỳnh

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng thống nhất với ý kiến, giải pháp mà đại diện các bộ, ngành, địa phương đã nêu. Đồng thời, nhấn mạnh, trong thời gian tới, các địa phương, các ngành chức năng liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe; chở hàng hóa quá tải trọng quy định của phương tiện và cầu đường; kiên quyết xử lý trách nhiệm của người giao xe mô tô, ô tô cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi...

Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn từng lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các cuộc giao ban hàng tháng của các cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp để phân tích, kiểm điểm và đề xuất giải pháp hiệu quả trên địa bàn....