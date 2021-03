Bàn giải pháp phát triển năng lượng tái tạo tại Nghệ An

Sáng ngày 24/3, Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) phối hợp với Trung tâm Khuyến viên và Dịch vụ Nghề vườn Việt Nam (Trung tâm Vị Nông) tổ chức tọa đàm “Mở đường cho phát triển năng lượng tái tạo tại Nghệ An”. Ảnh: Thanh Phúc

Dự hội nghị có các đồng chí: Bà Ngụy Thị Khanh - Chủ tịch Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện các tổ chức khoa học, năng lượng. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch các hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.



Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đánh giá cao ý nghĩa của buổi tọa đàm này, nhấn mạnh, trong thời điểm ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động hiện nay thì việc phát triển năng lượng sạch là cần thiết.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày các kiến nghị, đề xuất để Nghệ An phát triển năng lượng tái tạo như: Cần có cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời và có cơ chế giá phù hợp cho từng địa phương; Bộ Công Thương cần có lộ trình cụ thể về phát triển điện mặt trời, điện gió cho Nghệ An; Hỗ trợ Nghệ An giới thiệu tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư khai thác năng lượng tái tạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các đề xuất, kiến nghị về phát triển năng lượng tái tạo tại Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án chuyển dịch năng lượng tại Nghệ An; Giải pháp thay thế Dự án Nhiệt điện than Quỳnh Lập 1 và 2; Đề xuất một số giải pháp tài chính cho chuyển dịch năng lượng tái tạo tại Nghệ An; Các rủi ro pháp lý và giải pháp khắc phục khi chuyển dịch năng lượng tái tạo tại địa phương; Tính hiệu quả, đóng góp của dự án năng lượng tái tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; những tác động tới đời sống, việc làm người dân vùng dự án ở điểm hiện tại và trong tương lai; quy trình xử lý thiết bị điện, pin năng lượng mặt trời sau khi hết hạn sử dụng liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường… Tại Nghệ An, pin điện mặt trời đang được các hộ gia đình lựa chọn lắp đặt. Ảnh: Thanh Phúc