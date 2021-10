Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

Trong dịp này, Bộ Quốc phòng cũng có quyết định bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An; Thượng tá Hoàng Đình Luân - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS Nghệ An.

Như vậy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hiện nay có 3 phó chỉ huy trưởng, ngoài Đại tá Văn và Thượng tá Luân mới được bổ nhiệm, còn có Đại tá Dương Văn Hiền.