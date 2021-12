Bàn giao trụ sở công an bản biên giới của nước CHDCND Lào

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục C04; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Nghệ An. Về phía Bộ Công an Lào có các đồng chí Trung tướng Thoong-Lếc Măng-Nò-Mệc, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Bua-ngơn Hủm-xay-nhạ-phôm, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; đại tá Bun-lột Khăm-pheng-phăn, Giám đốc công an tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở Công an bản Noọng Hét Tạy, huyện Xiêng Khoảng, Lào. Ảnh: Đức Vũ

Thực hiện kế hoạch hợp tác bổ sung giữa Bộ Công an 2 nước Lào - Việt Nam, trong đó có chủ trương Bộ Công an Việt Nam giúp Bộ Công an Lào xây dựng 287 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới, tại Nghệ An đã triển khai xây dựng 07 trụ sở Công an giáp biên tại huyện Xiêng Khoảng, Lào. Sau gần 01 tháng khởi công xây dựng, đến nay trụ sở Công an bản Noọng Hét Tạy đã hoàn thành, trụ sở làm việc này được Bộ Công An Việt Nam thống nhất thiết kế đồng bộ với trụ sở làm việc của Công an 6 bản thuộc huyện Xiêng Khoảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, từ sau lễ khởi công trụ sở công an bản đầu tiên đến nay, các công việc triển khai xây dựng trụ sở công an các bản còn lại trên dọc tuyến biên giới giữa hai nước đã được phối hợp chặt chẽ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 tác động để hoàn thành. Trong đó, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác này.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn chính quyền tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về nhiều mặt để việc xây dựng được thuận lợi và theo đúng tiến độ đề ra; tin tưởng lực lượng công an 02 tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia lợi dụng địa bàn Lào và Việt Nam để hoạt động, góp phần giữ gìn sự bình yên của nhân dân hai nước, củng cố, vun đắp thêm cho tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà cấp ủy, chính quyền và người dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Đức Vũ

Trung tướng Thoong-Lếc Măng-Nò-Mệc bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Bộ Công an Việt Nam đã luôn quan tâm hỗ trợ Bộ Công an Lào về nhiều mặt, trong đó có việc triển khai đồng loạt xây dựng trụ sở Công an các bản thuộc tỉnh Xiêng Khoảng. Đây là công trình khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào nói chung, Bộ Công an 2 nước nói riêng.



Dịp này, Bộ Công an Việt Nam tặng Công an tỉnh Xiêng Khoảng 17 bộ máy vi tính. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng 200 suất quà trị giá 160 triệu đồng cho người dân tại xã Nậm Cắn và đến động viên, tặng quà Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn.