Bàn giao Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV cho tỉnh Nghệ An

Sáng 17/12, Cục Y tế Giao thông Vận tải (Bộ Giao thông vận tải) và Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận chi tiết Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV. Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ngành chức năng trong tỉnh.

Thành phần bên giao gồm: Đại diện Cục Y tế Giao thông vận tải và đại diện Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV; bên nhận gồm đại diện Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An.

Ở thời điểm này, Trung tâm đang được tỉnh Nghệ An trưng dụng làm Bệnh viện Dã chiến số 3 điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV là một đơn vị trực thuộc của Cục Y tế Giao thông vận tải, đóng tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Trung tâm thực hiện các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Giao thông vận tải. Năm 2021, Trung tâm được giao chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh là 50 giường… Ở thời điểm này, Trung tâm đang được tỉnh Nghệ An trưng dụng làm Bệnh viện Dã chiến số 3 điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Theo đó, Cục Y tế Giao thông vận tải thực hiện bàn giao chi tiết về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV cho Sở Y tế Nghệ An.

Bên giao và bên nhận đã có sự thảo luận, bàn bạc thống nhất để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến hoạt động của Trung tâm. Ảnh: Thành Chung Nhân sự của Trung tâm gồm 26 người (24 viên chức và 2 người hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Về tài chính là số dư các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh và số liệu trên sổ chi tiết các tài khoản do đơn vị lập đến ngày 30/9/2021. Giá trị tài sản, trang thiết bị bàn giao là 49,6 tỷ đồng.



Sau khi nhận bàn giao, Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV sẽ được sát nhập vào Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An. Sở Y tế Nghệ An giao cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm; chịu trách nhiệm quản lý toàn diện trung tâm.

Trong buổi lễ, bên giao và bên nhận đã có sự thảo luận, bàn bạc thống nhất để giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến hoạt động của Trung tâm Phục hồi Chức năng Bệnh nghề nghiệp Giao thông IV./.