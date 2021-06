Bàn giao xe buýt làm chốt phòng chống dịch tại TP.Vinh

Bàn giao xe. Clip: Tiến Đông

Thực hiện cách ly xã hội, UBND thành phố Vinh đã bố trí 13 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra, vào thành phố. Tuy nhiên trong những ngày qua, và cả những ngày sắp tới thời tiết được dự báo hết sức nắng nóng. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến 45 độ C, nhiều điểm chốt kiểm soát không có lấy một bóng cây, khiến cho các lực lượng liên ngành tại chốt rất vất vả.

Sở GTVT Nghệ An phối hợp với doanh nghiệp vận tải bàn giao xe buýt cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Trước tình hình đó, tối nay 19/6, Sở GTVT Nghệ An đã phối hợp với Công ty TNHH Vận tải Du lịch & Thương mại Thạch Thành, bàn giao 5 chiếc xe buýt cho UBND thành phố Vinh để chuyển về các chốt kiểm soát, nhằm giúp các lực lượng chức năng có nơi nghỉ ngơi khi thời tiết quá nắng nóng hoặc khi gặp trời mưa to. Đây là những chiếc xe buýt đã phải dừng hoạt động do thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Những chiếc xe buýt này được giao cho các chốt trong suốt quá trình thực hiện cách ly xã hội, đến khi nào hết cách ly, các chốt được tháo dỡ thì sẽ bàn giao lại cho doanh nghiệp.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Trước mắt Sở sẽ phối hợp với đơn vị vận tải bàn giao xe buýt cho 5 chốt kiểm soát; sắp tới, tùy tình hình nhu cầu từ phía UBND thành phố Vinh sẽ bố trí thêm. Trước khi bàn giao cho các chốt, xe buýt đã được đổ đầy nhiên liệu để lực lượng chức năng có thể đưa vào sử dụng ngay.

Dịp này, Sở GTVT Nghệ An cũng đã gửi những phần quà nhỏ để động viên đến các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát./.