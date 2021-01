Bán hàng trăm cây gỗ trái phép, 2 lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An bị bắt

Chiều 21/1, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Phùng Diệu (48 tuổi), Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ (RPH) Kỳ Sơn và Nguyễn Hồng Lĩnh (52 tuổi), Phó trưởng Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

Công an khám nét nơi làm việc của ông Diệu. Ảnh: TH Theo điều tra của công an, vào tháng 6/2020, Lê Phùng Diệu lúc này đang là Trưởng ban Quản lý RPH Quỳ Hợp cùng với Phó ban Nguyễn Hồng Lĩnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo tổ chức bán và cho phép khai thác 368 cây gỗ keo trên diện tích gần 2,3 ha rừng phòng hộ tại Khoảnh 7, Tiểu khu 332, xã Bắc Sơn trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 400 triệu đồng. Một thời gian ngắn sau khi bán rừng trái quy định, ông Diệu và ông Lĩnh được điều chuyển công tác đến đơn vị khác. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nghe cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: TH Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc, cảnh sát đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, vật chứng liên quan. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.