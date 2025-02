Xây dựng Đảng Ban hành quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An có 20 tổ chức cơ sở đảng và 722 đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký ban hành Quyết định số 3255-QĐ/TU ngày 12/2/2025 Quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An có chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, ngành và tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Nhiệm kỳ của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An là nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/02/2025.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp trong việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trụ sở làm việc, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, con dấu và các vấn đề khác theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy