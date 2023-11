Băn khoăn về kết luận kiểm tra việc vận hành xả lũ ở các thủy điện Châu Thắng, Nhạn Hạc

Tuy nhiên, theo Đoàn kiểm tra thì hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc đã có quy trình vận hành được UBND tỉnh phê duyệt. Mà theo đó, việc vận hành điều tiết lũ (từ thời điểm lũ lên đến khi đạt đỉnh) không được làm gia tăng lưu lượng xả xuống hạ du so với lưu lượng tự nhiên đến hồ; mặt khác, hồ thủy điện Nhạn Hạc có dung tích hữu ích nhỏ (4,82 triệu m³), không có dung tích phòng lũ và không có chức năng cắt lũ. Vì vậy, căn cứ mực nước của hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc trong suốt quá trình vận hành xả lũ do chủ hồ cung cấp, nhà máy đã vận hành đảm bảo tuân thủ vận hành thiết bị xả lũ theo quy trình được phê duyệt.

Đối với việc vận hành nâng cửa van sớm hơn so với dự kiến theo Thông báo số 2709/2023/TB-NMNH gửi cho các cơ quan, đơn vị lúc 01h56 phút (dự kiến 05h30 phút, thực tế lúc 3h00 phút ngày 27/9/2023) là chủ sở hữu hồ chứa vận hành trong tình huống khẩn cấp (quy định tại Điểm b, Khoản 16, Điều 23) và thực hiện vận hành để đảm bảo an toàn cho công trình theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nhạn Hạc. Tổng lưu lượng xả qua nhà máy (qua tổ máy phát điện, qua cửa van và tràn tự do) từ lúc 3h00 phút ngày 27/9/2023 (thời điểm bắt đầu mở cửa van từ trạng thái đóng hoàn toàn) đến lúc 14h15 phút ngày 27/9/2023 (thời điểm đóng hoàn toàn cửa van xả tràn) không lớn hơn lưu lượng về hồ nên không làm gia tăng lũ cho vùng hạ du.