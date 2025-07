Thời sự

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, chiều 25/7, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 Wipha gây ra ở khu vực miền Tây Nghệ An.